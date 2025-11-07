ソニー「α7V」の発表日は12月2日？

SonyAlphaRumorsに、ソニー「α7V」の発表日に関する噂が掲載されています。

･Sony A7V announcement on December 2?

ある情報筋によると、ソニーα7Vは12月2日、ロンドン時間で午後2時から3時頃に発表されるとのことだ。まだ100%確信しているわけではないが、このタイミングでの発表はかなり可能性が高いように思える。ソニーは新製品を火曜日か水曜日に発表することが多く、他の複数の情報筋も既に12月上旬の発売を確信している。



つまり、発売日にカメラを手に入れたいなら、約20日間で約3000ドルの資金を用意する必要があるということだ！ なお、クリスマス前に発送されるのは初日の予約注文分のみで、1日でも遅れて注文すると1月まで発送されない可能性があると聞いている。

まだ確実な情報ではないようですが、α7Vの具体的な発表日の噂まで出てきたので、今年中の発表を期待してもよさそうな雰囲気になってきましたね。α7Vの価格はこれまでの噂同様に約3000ドルとなっており、現在のα7IVの店頭価格約2000ドルと比べると結構高くなっているようです。