ソニー「α7V」の価格は2999ユーロ？

SonyAlphaRumorsに、ソニー「α7V」の価格に関する信憑性の高い情報が掲載されています。

･Confirmed: Sony A7V price is 2999€

裏付けが取れた。欧州市場におけるα7V価格は2999ユーロとなる。ドルでの価格情報はまだ無いが、おそらく2899ドルまたは2999ドルになるだろう。通常、ドルの価格はユーロとかなり似ている。以下はα7Vの噂されているスペック。



- 33MPの部分積層型センサー

- 電子シャッターで14ビットRAW 30コマ/秒、メカシャッターで10コマ/秒連写

- プリキャプチャ機能

- 8段分の効果のボディ内手ブレ補正

- クロップ無しの4K60p動画

- オープンゲート記録には非対応

- α1 IIと同系の新しいAIチップ搭載

- フリーアングル・チルト式 3.2型タッチ式液晶モニタ

- デュアルType A SDスロット×2基

- C5ボタンは非搭載

- 改良されたEVF（約560万ドット？）

- USB-C端子2つ（micro-USB端子は廃止）

- ボディデザインはα7R Vと同じ

- 価格は約3000ドル前後

- 12月2日発表予定

- 限定ロットがクリスマス前に出荷開始予定

- 価格：2,999ユーロ

α7Vの価格は2999ユーロ（2899～2999ドル）ということで、これまでの3000ドルという予想とほとんど一致していますね。α7IVの現在の価格がB&H1998ドルなので、α7Vはα7IVと比べるとかなり値上がりしそうですが、部分積層型センサーを採用しているので、仕方のないところでしょうか。