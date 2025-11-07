ソニー「α7V」の価格は2999ユーロ？

SonyAlphaRumorsに、ソニー「α7V」の価格に関する信憑性の高い情報が掲載されています。

Confirmed: Sony A7V price is 2999€

  • 裏付けが取れた。欧州市場におけるα7V価格は2999ユーロとなる。ドルでの価格情報はまだ無いが、おそらく2899ドルまたは2999ドルになるだろう。通常、ドルの価格はユーロとかなり似ている。以下はα7Vの噂されているスペック。

    - 33MPの部分積層型センサー
    - 電子シャッターで14ビットRAW 30コマ/秒、メカシャッターで10コマ/秒連写
    - プリキャプチャ機能
    - 8段分の効果のボディ内手ブレ補正
    - クロップ無しの4K60p動画
    - オープンゲート記録には非対応
    - α1 IIと同系の新しいAIチップ搭載
    - フリーアングル・チルト式 3.2型タッチ式液晶モニタ
    - デュアルType A SDスロット×2基
    - C5ボタンは非搭載
    - 改良されたEVF（約560万ドット？）
    - USB-C端子2つ（micro-USB端子は廃止）
    - ボディデザインはα7R Vと同じ
    - 価格は約3000ドル前後
    - 12月2日発表予定
    - 限定ロットがクリスマス前に出荷開始予定
    - 価格：2,999ユーロ

　

α7Vの価格は2999ユーロ（2899～2999ドル）ということで、これまでの3000ドルという予想とほとんど一致していますね。α7IVの現在の価格がB&H1998ドルなので、α7Vはα7IVと比べるとかなり値上がりしそうですが、部分積層型センサーを採用しているので、仕方のないところでしょうか。