ソニー「α7V」は30コマ/秒で14bit RAW記録が可能？

SonyAlphaRumorsに、ソニー「α7V」のスペックに関する噂の続報が掲載されています。
･The speed monster: Sony A7V has Pre Capture and 30fps in 14bit RAW
- 今日は、 α7Vについていくつか追加の詳細情報を伝えたいと思う。
- α1IIと同様にプリキャプチャー機能を搭載
- 電子シャッターで30コマ/秒で14ビットRAW記録が可能。ただし、バッファはα1IIほど大きくない
- AFは1秒間に60回演算され、情報筋によるとパフォーマンスは極めて優れているそうだ
- オープンゲート記録は非搭載
3000ドルのα7Vは、基本的にスポーツや野生動物の撮影に最適なスピードモンスターだ。EOS R6IIIは連写は40コマ/秒だが、12ビットのみだ。
ソニーがオープゲートの追加に頑な態度を崩さないのは残念だ。これは純粋にソフトウェア上の制限なので、将来のファームウェアアップデートでオープンゲートが再検討され、有効化される可能性はまだ残っている。
α7Vのスペックは以前の噂とは打って変わって、非常に期待が持てそうなものなっていますね。部分積層型センサー搭載で14bitで30コマ/秒の連写が可能なら、動体撮影にも大いに活躍してくれそうです。以前に非搭載と噂されていたプリキャプチャーも搭載も搭載され、AF性能も極めて優れているということなので、スタンダート機としては隙のないカメラになりそうですね。
α9iiiユーザー
プリキャプチャまで搭載とは恐れ入りました。出し惜しみのないスペックですね。
まーやん
プリキャプ嬉しいです。あとはそれがRAWにも対応しているかどうかですね（文面からだと対応しているようにも思える）。バッファが少なめなのは残念ですがさすがに望みすぎですね。本気でサブ機として導入考えてます。
デジタルXA
なかなか魅力的なスペックの様ですね。
でもその分コスト高になるので、お値段が心配。
Marbow
ブラックアウトフリーを切望します！
そこまで載せてきたら3000ドルって話はさすがに難しいかな〜とは思いますが、期待してます、SONY様！
eleven
スタンダード機が秒30コマraw撮影可能となると、サードパーティ製レンズの連写制限が今まで以上に気になりますね。純正で安価な便利ズームなども併せて刷新して欲しいところです。
タスク
14bitで速度確保するには部分的にでも積層にする必要があるって事ですかね
ソニーのスタンダード機の弱点だった連写が大幅強化なので買い換える人多そうですねー