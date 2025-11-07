ソニー「α7V」はクロップで4K120pに対応する？

SonyAlphaRumorsに、ソニー「α7V」のスペックに関する追加情報が掲載されています。
･Sony A7V records 4k120p with crop!
- ソニーのα7Vがクロップで4K120p記録に対応することが確認された。クロップがどれだけ大きいかは分からないが、α1IIのクロップはわずか1.1倍だ。私の考えでは、α7Vはもっと大きくなると感じている。
α7Vの噂されているスペック：
- 3300万画素部分積層型センサー
- 電子シャッターで 14bit RAW 30コマ/秒、メカシャッター10コマ/秒
- プリキャプチャ対応
- 8段分の効果の手ブレ補正
- 4K60pはクロップなし、4K120pはクロップあり
- オープンゲート記録には非対応
- α1 II と同様の新AIチップ搭載
- 3.2型フリーアングル・チルト式モニタ
- SDスロット1、SD/CFexpress Type A のハイブリッドスロット1
- C5ボタンなし
- EVFは約560万ドットに改善
- デュアルUSB-C（micro-USBは廃止）
- α7R V と同じボディデザイン
- 価格は約3000ドル／2999ユーロ
- 12月2日に発表予定
- クリスマス前に少量出荷予定
α7Vが4K120pに対応するのは朗報ですね。クロップに関しては、同じ部分積層型センサーのZ6IIIは4K120pでAPS-Cにクロップ、S1IIは1.24倍のクロップなので、このクラスでは普通のことと言ってよさそうです。クロップ倍率がどのくらいになるのかが気になるところですね。
