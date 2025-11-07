ソニー「α7V」はクロップで4K120pに対応する？

SonyAlphaRumorsに、ソニー「α7V」のスペックに関する追加情報が掲載されています。

･Sony A7V records 4k120p with crop!

ソニーのα7Vがクロップで4K120p記録に対応することが確認された。クロップがどれだけ大きいかは分からないが、α1IIのクロップはわずか1.1倍だ。私の考えでは、α7Vはもっと大きくなると感じている。



α7Vの噂されているスペック：

- 3300万画素部分積層型センサー

- 電子シャッターで 14bit RAW 30コマ/秒、メカシャッター10コマ/秒

- プリキャプチャ対応

- 8段分の効果の手ブレ補正

- 4K60pはクロップなし、4K120pはクロップあり

- オープンゲート記録には非対応

- α1 II と同様の新AIチップ搭載

- 3.2型フリーアングル・チルト式モニタ

- SDスロット1、SD/CFexpress Type A のハイブリッドスロット1

- C5ボタンなし

- EVFは約560万ドットに改善

- デュアルUSB-C（micro-USBは廃止）

- α7R V と同じボディデザイン

- 価格は約3000ドル／2999ユーロ

- 12月2日に発表予定

- クリスマス前に少量出荷予定







α7Vが4K120pに対応するのは朗報ですね。クロップに関しては、同じ部分積層型センサーのZ6IIIは4K120pでAPS-Cにクロップ、S1IIは1.24倍のクロップなので、このクラスでは普通のことと言ってよさそうです。クロップ倍率がどのくらいになるのかが気になるところですね。