ソニー「α7V」と「α7IV」の背面の比較画像

SonyAlphaRumorsに、ソニーα7Vとα7IVを並べて背面を比較する新しいリーク画像が掲載されています。

･Leaked image: Sony A7V vs Sony A7IV

近日発売予定のα7Vが左、α7IVが右に並んだ画像を入手した。大きな違いは、新搭載のフリーアングルチルト式3.2インチ液晶モニタだ。 以下は噂されているα7Vのスペックだ。



- 3300万画素センサー（α7IVと同じものか、改良されたものか、あるいは部分積層なのかは不明）

- fpsレートの向上

- 8段分の効果のIBIS

- ソニーα1IIのような新しいAIチップ

- フリーアングルタッチ式3.2インチ液晶モニタ

- デュアルType A SDスロット

- C5ボタン非搭載

- 改良されたEVF（560万ドット？）

- α7RVと同じボディデザイン

- 価格は3000ドル近く

- 12月上旬に発表、クリスマス前に限定出荷

- 予約注文は12月2日に開始？



ソニーは次の3本のレンズを計画している

- 100-400mm F4.0 GM

- 100-400mm G（可変絞り）

- F2.0の超広角GMズーム

α7Vのボディはα7RVと基本的に同じで、α7IVとの最大の違いはモニタがチルト+バリアングルになることですね。新しいボディではないので面白みには欠けますが、操作性は確実に向上しそうです。α7Vのスペックに関しては前回までから変更されていませんが、予約開始が12月2日かもしれないという新しい情報が記載されていますね。