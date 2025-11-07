ソニー「α7V」のCFexpress対応スロットは1つだけ？

SonyAlphaRumorsに、ソニー「α7V」のスペックに関する訂正情報とこれまで噂されているスペックのまとめが掲載されています。
･Rumor correction: Sony A7V has on SD and one hybrid SD/CF slot
- ある情報筋から、α7Vのスペックに関する訂正情報が送られてきた。
「α7Vのカードスロットは2つあるが、1つだけがCFexpress Type A / SDで、もう1つはSDのみだ」
また、このカメラはα7RV と同じボディ（同じフリーアングル液晶モニタ）で、デュアル USB-C ポート、およびフルサイズHDMI端子が搭載されていることも確認した。
α7V の更新･修正したスペック：
- 3300万画素部分積層型センサー
- 電子シャッターで14bit RAW30コマ/秒、メカシャッターで10コマ/秒
- プリキャプチャ対応
- 8段分の手ブレ補正（IBIS）
- 4K60p・クロップなし
- オープンゲート記録なし
- α1 II と同様の新AIプロセッサ
- フリーアングル式3.2型タッチス式液晶モニタ（バリアングル＋チルト）
- SD×1、SD/CFexpress Type A のハイブリッドスロット×1
- C5ボタンなし
- 改良されたEVF（約560万ドット？）
- デュアルUSB-Cポート（Micro-USB廃止）
- α7R V と同じボディデザイン
- 価格は約3000ドル
- 12月2日に発表
- クリスマス前に限定ロットが出荷
前回の情報では、α7VのカードスロットはCFexpress Type A / SDスロットが2つと記載されていましたが、これはどうやら間違いで、α7IVと同じCFexpress Type A / SDスロットx1、SD専用スロットx1となるようです。α7Vはスタンダード機としてはかなり尖ったスペックですが、カードスロットの面では上位モデルと差別化されるようですね。
りん
今となってはR/W300MB/s V90のSD128GBよりR/W1700MB/s VPG200のCFexA256GBのほうが安く手に入る
細かい部分はあるものの何ならCFexベースで片方だけSDも対応してるデュアルスロットですよってしてくれた方がうれしい
いくら30コマ/秒だろうが同時記録するとSDに足引っ張られる
バッファメモリめちゃ積んでるのかな
名古屋マン
その代わりにぜひとも、「CFexpress 4.0」のインターフェースを搭載してください。
今後のファームアップでの機能拡張の可能性のためにも！
まーやん
typeBとSDならともかく、typeA+SDとSDオンリースロットのように片方だけ違うスロットにするのはかえってコスト増にならないんでしょうかね？
たぬき
FX2後継機もこの仕様だと敬遠されそうですね。それともFX2後継機は2枚挿しにカスタマイズされるのか…
Kay_J.
私もりんさんと近い意見です。
CFExpressの方が安くなってきている現状でいつまでもSDカードスロットは必要ないと思っています。
α7IVはSDカード(ProGradeのコバルトクラス)で連写すると10枚ちょっとで息切れしてしまい話になりません。
C系のように普段使いをメインとした機種ならSDカードでも問題にならないと思いますが、コマ数が増えると思われるα7VではSDカードは足手まといにしかならないでしょう。
いざというときにコンビニなどで買えるという利点はあるかもしれませんが、カードを忘れるのは自業自得ですし、カメラに40万円以上出すような方は予備のカードくらい忍ばせておくのが普通ではないでしょうか。
CFExpressに絞るか、スロット1はCFExpress専用でスロット2はCFExpress+SDのどちらかでいいと思います。
α7RⅤ＋GX7Mk2使い
2スロット共TypeA/SDにしなかったのは、もしかしたら熱対策なのかなぁ。
もしかしたら、2枚同時記録は少ないと判断したのかな？
ちなみに、今はTypeA/SD＋SDなのはα7ⅣとFX2の2機種のみですが、α7Ⅴが増えるので、逆にコストは下がると思います。
※α7Ⅳは併売されるはず。
既存機種の部品流用なら、CFex4.0は難しい気がします。