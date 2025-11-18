DJIが「Osmo Action 6」を正式発表

DJIが新開発の1/1.1インチ正方形センサーと可変絞りを採用した新型アクションカメラ「Osmo Action 6」を正式に発表しました。

･DJI初の可変絞り対応アクションカメラOsmo Action 6を発表 （PRTIMES）

DJIは、本日、フラッグシップ級の映像性能を一新し、創造的な撮影の可能性をさらに広げるオールインワンアクションカメラOsmo Action 6を発表した。

Osmo Action 6は、可変絞り（f/2.0〜f/4.0）に対応しており、低照度環境下でも優れた性能を発揮。

DJIが独自設計した1/1.1インチ スクエアCMOSセンサーを搭載し、2.4μm相当の大型ピクセルサイズを実現。アクションカメラの画質をさらに向上させている。

4:3比率で最大4K/120fpsの動画撮影に対応する。

スーパーナイトモードに対応し、低照度環境でも、最大4K/60fpsの詳細な動画撮影が可能。

さらに、DJIの10-bit D-Log Mカラ―システムにより、明暗部のディテールを保持し、自由度の高い後編集が可能。

別売のマクロレンズアクセサリーを使用することで、アクションカメラでも浅い被写界深度での撮影が可能になり、ボケを活かしながら、料理やペット、花などのクローズアップを驚くほど美しく撮影できる。このマクロレンズを装着すると、最短焦点距離が35cmからわずか11cmに短縮される。

ワイドショットでは、Osmo Action 6 FOVブーストレンズ（別売）を装着すると、カメラが自動でFOVブーストモードに切り替わり、標準の155°の画角が182°まで拡大。

最大4K/120fpsのスローモーション撮影にネイティブ対応。

DJI Osmo Action 6は、DJI公式オンラインストアおよび正規販売店で注文可能で、本日より出荷が開始される。希望小売価格はOsmo Action 6 スタンダードコンボが61,270円、Osmo Action 6 アドベンチャーコンボが77,440円。

DJIの新しいアクションカメラは可変絞りと新しい大型のスクエアセンサーを採用した意欲作で、旧型からかなり大きく進化しているようです。可変絞りの採用で、撮影できる範囲や表現がかなり広がりそうですね。また、新しいセンサーは画素ピッチが大きいので、高感度性能も期待できそうです。オプションのマクロレンズアクセサリーでの撮影も面白そうですね。