「EOS R6 Mark III」のマーケティング資料の一部がリーク

Canon Rumorsに、販売店がリークしたキヤノン「EOS R6 Mark III」のマーケティング資料の一部の画像が掲載されています。

･Another Small Canon EOS R6 Mark III Leak

ある小売業者からEOS R6 Mark IIIに関するマーケティング資料が少しリークした。彼らはInstagramのアカウントでこのカメラの画像を公開して宣伝をしていた（現在は削除されている）。これは、EOS R6 Mark IIIに関する最もエキサイティングな投稿ではないが、このカメラの公式画像（本物なのかモックアップなのかは分からない）かもしれない。



※以下、画像に記載されているテキスト。

キヤノン EOS R6 Mark III -- パフォーマンスと精度を再定義：キヤノンの最新の画像処理技術革新を体験しよう。EOS R6 Mark IIIは、比類のないスピード、高度なAF、そして圧倒的な画質をコンパクトなフルサイズミラーレスボディに凝縮。新世代CMOSセンサーとDIGIC Xプロセッサーを搭載し、卓越した低照度性能、鮮明な4K動画撮影、そして超高速連写を実現。プロからアマチュアまで、あらゆるユーザーに最適だ。



デュアルピクセル CMOS AF II、リアルタイム被写体追跡、改良された画像安定化機能を備えた R6 Mark III は、アクション、ポートレート、映画のような映像を撮影する場合でも、どんな瞬間も逃さない。

この画像が本物かどうかまだ分かりませんが、本物だとするとEOS R6 Mark IIIの前面のデザインはMark IIからほとんど変わっていないということになりますね。また、リークした資料のテキストにはスペックに関する具体的な情報はありませんが、画像処理の革新が謳われているので、何か画像処理の新技術が採用されるのでしょうか。