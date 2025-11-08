リコーの「その他」事業はカメラ事業の好調により増収増益

リコーが2025年度 4～9月期の決算を発表しています。

･リコー、4〜9月期純利益2.7倍 企業向けDX支援が好調（日経新聞）

リコーが7日発表した2025年4〜9月期の連結決算（国際会計基準）は、純利益が前年同期の2.7倍の245億円だった。売上高は2%増の1兆2224億円、営業利益は5.2倍の354億円だった。

･決算説明会（公式サイト）

【その他】

その他の売上高は、前中間連結会計期間に比べ 12.9％増加し 189億円となった。カメラ事業が新製品の貢献により好調で、増収増益となった。新規事業創出のための先行投資により、その他全体の営業損益は ２億円（損失）となったが、前中間連結会計期間に比べ 26億円改善した。

リコーは会社全体もカメラ事業も非常に好調のようですね。カメラ事業の好調は、大人気の新製品「GR IV」によるものなのは間違いなさそうです。GR IVは今後MonochromeやHDFなどの派生モデルが登場するので、この好調はしばらく継続しそうですね。あとはコンパクト以外のKマウントなどの製品の今後の展開が気になるところです。