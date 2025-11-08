リコーの「その他」事業はカメラ事業の好調により増収増益

リコーが2025年度 4～9月期の決算を発表しています。
･リコー、4〜9月期純利益2.7倍 企業向けDX支援が好調（日経新聞）
- リコーが7日発表した2025年4〜9月期の連結決算（国際会計基準）は、純利益が前年同期の2.7倍の245億円だった。売上高は2%増の1兆2224億円、営業利益は5.2倍の354億円だった。
･決算説明会（公式サイト）
- 【その他】
その他の売上高は、前中間連結会計期間に比べ 12.9％増加し 189億円となった。カメラ事業が新製品の貢献により好調で、増収増益となった。新規事業創出のための先行投資により、その他全体の営業損益は ２億円（損失）となったが、前中間連結会計期間に比べ 26億円改善した。
リコーは会社全体もカメラ事業も非常に好調のようですね。カメラ事業の好調は、大人気の新製品「GR IV」によるものなのは間違いなさそうです。GR IVは今後MonochromeやHDFなどの派生モデルが登場するので、この好調はしばらく継続しそうですね。あとはコンパクト以外のKマウントなどの製品の今後の展開が気になるところです。
スナッキー
今年GRIIIxを購入しましたが、RICOHさん元気そうで何よりです。
気が向いたらGRIVも？と考え中ですが、Kマウントで久々にレフ機？なのか、一周まわってミラーレス？なのかPENTAXの製品も期待したいと思います。
Nancy
Kマウントはどうなってしまうのか。
23年5月にリバイバルで50mm1.4が発売された以降、
Kマウントのレンズもボディも出ていません。
何もしていないので
経営上良いも悪いも無いというか、損もないが儲けもないという状態に思えてしまいます。
正直悲しいです。
アンケートでは昔からのファンを大切にするような姿勢が見てとれますが、
厳しいことを言うと、未だにペンタックスユーザーとして残っている人は、
・メインマウントを移行し、サブでペンタックスを残している人(直近で買ってない)
・買い換えをする気がない(購買力がない)
人が大多数だと思います。
リコーがペンタックスブランドをどうにかする気があるならば後者のユーザーは切らなければなりません。
本当に少数はペンタックス製品をオールコンプリートする生粋のユーザーもいますが、経営を支えられるほどの数はいません。
生粋のペンタックスユーザーに向けた趣向性の高い高価格製品を打ち出していくライカのようなメーカーになるか、
独自の魅力で他マウントから人を連れてこれるフジやシグマ(fp.bf等)のようなブランディングをするのか。
それとも傷が広がらないように最小限の活動を続け、メーカーとしてクロージングしていくのか。
今のリコーペンタックスは三つ目の選択肢をとろうとしてるように見えてしまいます。
雇用問題もあるので、最後の技術者が定年を迎えるまでペンタックスブランドを維持し、その後はブランドが終わっちゃいそうでさみしいです。