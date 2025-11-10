ニコンから今後登場が噂されている新製品のリスト

Nikon Rumorsに、登場が予想されているニコン新製品のリストが掲載されています。

･What to expect next from Nikon?

ZR、シルバーのZf、Z24-70mm f/2.8 S II、および2本のDXレンズの発表に続いて、次にニコンから登場が期待される製品の最新リストを以下に示す。



- Z9II：2026年の発表が噂されている

- Z 70-200mm f/2.8 II レンズ（ 24-70mm f/2.8 S IIに類似）

- 広角レンズ：14-24mmまたは14mmまたはそれと似たもの

- 標準ズーム：24-105mm またはそれと似たもの（24-50mm?）

- Z100-300mmまたは120-300mm f/2.8

- Z85mm f/1.4（ 35mm/50mm f/1.4のラインナップを補完 ）

- さらに多くのZシネマレンズ-これは数か月前から報告されている

次のニコンの新型カメラは、フラッグシップ機のZ9IIになる可能性が高そうですね。Z9IIで新世代の画像処理エンジンがデビューするのかどうか注目したいところです。あとカメラでは、最近全く噂が流れなくなってしまったZ7IIIがどうなっているのか気になるところです。

レンズに関しては、最近噂が流れたZ70-200mm f/2.8の後継機が一番早く登場しそうな雰囲気ですね。 14-24mmも噂されていますし、これから既存のレンズのII型へのモデルチェンジが続くのでしょうか。