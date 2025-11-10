ニコンから今後登場が噂されている新製品のリスト

Nikon Rumorsに、登場が予想されているニコン新製品のリストが掲載されています。
- ZR、シルバーのZf、Z24-70mm f/2.8 S II、および2本のDXレンズの発表に続いて、次にニコンから登場が期待される製品の最新リストを以下に示す。
- Z9II：2026年の発表が噂されている
- Z 70-200mm f/2.8 II レンズ（ 24-70mm f/2.8 S IIに類似）
- 広角レンズ：14-24mmまたは14mmまたはそれと似たもの
- 標準ズーム：24-105mm またはそれと似たもの（24-50mm?）
- Z100-300mmまたは120-300mm f/2.8
- Z85mm f/1.4（ 35mm/50mm f/1.4のラインナップを補完 ）
- さらに多くのZシネマレンズ-これは数か月前から報告されている
次のニコンの新型カメラは、フラッグシップ機のZ9IIになる可能性が高そうですね。Z9IIで新世代の画像処理エンジンがデビューするのかどうか注目したいところです。あとカメラでは、最近全く噂が流れなくなってしまったZ7IIIがどうなっているのか気になるところです。
レンズに関しては、最近噂が流れたZ70-200mm f/2.8の後継機が一番早く登場しそうな雰囲気ですね。 14-24mmも噂されていますし、これから既存のレンズのII型へのモデルチェンジが続くのでしょうか。
暴走レイバー
キヤノンのRF24-105mm F2.8L IS USM Zに相当するレンズが出ないかなと
思っているのですが、ニッチすぎて売れないかな・・・
ken2
14-24/2.8を12-24/2.8にしてくれたら入れ替えを検討しようと思います。マウント径が小さくフランジバックも長いソニーにできているのですから、広角設計に有利なZマウントならより良いものができると思うので。
正直、ソニーがうらやましく感じるレンズです。
ゼロ
暗くてもいいから24-50mmのよく映る軽量コンパクト、ZRに付けて楽しみたい
N
スポーツ撮影を行うことも多いので
Z9Ⅱはもちろん、Z70-200mm f/2.8Ⅱ、Z 100-300 f2.8が待ち遠しいです。
全部予約開始されたら即入れるレベルで早急に欲しいくらいです
Z8ユーザー
20mm始まりで、高解像＆小型のズームレンズが欲しいですね。
ソニーの20-70mm f4や、タムロンの20-40mm f2.8みたいなレンズが発売されることを願っています。
タムロンが20-40mmのZ版を出してくれても嬉しいのですが。
GT
>キヤノンのRF24-105mm F2.8L IS USM Zに相当するレンズが出ないかなと
ニッチとは思いませんし自分も欲しいです
多分あまりにも高すぎて売れ行きが鈍いだけだと思います
Zで24-70/2.8sⅡ＋αの価格で画質に遜色なければ多分速買い換えます
Zuser
過去特許で出していた
20-55mm F2
20-55mm F1.4-2.4
14-24(30)mm F2.8(インナーズーム)
ですかね
Tat
引き続き超広角の予想はあるけど、是非ニコンも14mmまたはそれより広角の明るい(f2未満)星用単焦点出してくれないかなーー
ずっと待ってるんだけども…
daipa
Z7IIIは、噂のセンサーメーカーの開発状況次第かと。場合によっては、80メガで出てくるかも。
焼きそば
Z7Ⅲは無いですかそうですか
ZfにZ7Ⅱのセンサーを乗せた高画素バージョンでも良いんですけどね
動画の長回しもしないので放熱もそこそこで良いのでZ8ほど大きくなくてZ6IIIサイズくらいで
EXPEED6機のZ7/Z7Ⅱは流石に今となっては動作のモッサリ感、古めの機能とカスタマイズ性と見劣りするので刷新して欲しいです
まあくん
なかなか意欲的な計画ですね。開発費の問題もあると思いますが、APSーCも年に一本くらいはお願いします。少しずつでも前に進んで将来が感じられることが大事なので。
にこぷん
シルバーのZfを買おうかと検討していますが40ｍｍｆ2、28ｍｍｆ2.8の（SE)シリーズの標準ＺＯＯＭが欲しいです。43-86ｍｍｆ３.5なんかでたらオールドファンは喜ぶと思います。
Nanigashi300
Z 24-50mmはアップデートしても良いでしょうね。パンケーキと呼ばれるZ 40mm f/2並みに小さくて（低倍率でも）ズームできるFXレンズは貴重なので。
カメラ売り場でZ5iiに付けられた24-50mmがくたびれてズームリングがスカスカになってしまっていることもよくあるので、品質アップを期待します。
既にZのFX機を持っている人が、「他パンケーキレンズと比較して選択肢としてアリだな」と感じられる魅力のあるレンズになれば、ロードマップも潤うと思います。
ペコン
Z8II が載ってないのでまだまだ先なのですかね。
Z9II の後だとすると 2027年 に Z8II こないかな。
14-24mm のzoomは私も 12-24mm にしてほしいかも。
もしくはCanonみたいに11-24mmとか。
Kanuma
>暗くてもいいから24-50mmのよく映る軽量コンパクト、ZRに付けて楽しみたい
NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3という軽量コンパクトなレンズが既に存在しますが、よく写るという条件に合わないということでしょうか？
EBC
F1.8Sシリーズを光学系そのままでも良いのでクリックオンオフ付のコントロールリング仕様にリニューアルを希望します
写りは今でも素晴らしいので見た目が良くなれば最高です
黒豆太郎
お安めの望遠レンズは出ないんでしょうか。小三元の望遠が一向に出ないので、もしかしたら70-180mm/f2.8がそれにあたる立ち位置なのかなとも思っていますが…。
70-300mmもタムロンからしか出てませんし、望遠はもはやプロユースだけを想定しているんですかね(´；ω；｀)
ae
Z85mm f/1.4、楽しみにしています。
ただ日中で開放で撮れるのがZ6Ⅲ、Z8/Z9だけというのが悩ましい。
24-50mm f/2.8も期待したいですね。
アイリス
現行の14-24は発売から使い倒していますが、全く不満がない、広角側は高速AFの必要が薄いので2型へ更新するならレンジが大きく広がるとか、より明るくなるなどの明確な進化がないと魅力を感じないです。
広角は更新よりは単焦点の方を何とかしてほしい
Zマウントの恩恵が大きい超広角がいつまでもスカスカなのはいただけないので、Zマウントアピールを兼ねて渾身の一本が出ても良いと思うのですがね
gin
最近は、同じような画角ばかりなので、たまには変わり種がほしいところですね。
かつては、定番だった70~300㎜など、いきなり発表されないだろうか？
シュワシュワ
欲しいと思ったり夢を感じるレンズはまだまだいっぱい
28-105mm f2.8 S、DX 16-80mm f2.8 S
16-35mm f2.8 S、DX 10-24mm f2.8 S
70-200mm f4 S、70-300mm f4 S
100-300mm f2.8 TC S、150-400mm f4 TC S
STM超望遠レンズ群のSSVCM化
50-300mm f4.5-6.3、300-800mm f5.6-8
40mm f1.4
f1.4 S系単焦点シリーズ
TC-1.2x, 1.7x
などなど出そうと思えばまだいくらでもあるはずなので、およそカバーしたなどとは思わずにバンバン開発していただきたいですね
シグマ待望論を吹き飛ばすくらいに！
かず
50mm近辺のF2.8パンケーキでSラインクラスのものが欲しいです。26mmF2.8とセットで持ち歩きたいかな。
Z 7ユーザー
Z7Ⅲを待っていますが情報が出てこないのは残念です。センサー調達で手間取っているんでしょうか。それとも発売しないなら発売しないということをアナウンスして欲しいです。
RF24-105mm F2.8L IS USM Zに相当するレンズをニコンがもし出してくれるのであれば興味があります。
大三元 より軽量化されたレンズで、レンズにも 手ぶれ補正がついていればボディとの協調補正で現行機種より1段か2段いけるのではないでしょうか。
室内の暗い美術展示室や、窓の小さい ロマネスク教会などを撮影する時に重宝しそうです。
タロウカジャ
記載された内容はがっちりと撮影に取り組んでおられる方を対象とされている製品が多く、ニコンさんも売れ筋のバージョンアップに集中しておられる様なのでタムロンさん等と連携して空白になっている手ごろな望遠ズーム(50mm-300mmf/4.5-6.3)の供給をお願いしたい。
DXの高級機は小型軽量コンパクトを求めていないのでZ6Ⅲ辺りを母体として部分積層のDXセンサーを搭載したものを開発してはどうでしょうか。