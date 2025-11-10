大手カメラメーカーはカメラの防塵防滴の等級を表示するべき

DigitalCameraWorldに、カメラの耐候性のレベルの表示に関する意見記事が掲載されています。

･Major camera manufacturers should be more transparent when it comes to weather sealing

ほとんどの大手カメラ、そして確かにレンズメーカーも、自社が提供する耐候性（防塵防滴）のレベルの表示についてはやや及び腰だ。



多くのアクションカメラ、腕時計、カメラ付きスマートフォンには、IPやISOのような管理団体による耐水等級が付与されている。それにもかかわらず、レンズ交換式カメラの多くでは、そのような等級が不思議なほど見当たらない。



確かに、適切なレンズが装着されて初めて完全な耐候性となるボディに等級を与えるのは難しいことだ。すべてのレンズが同じように耐候シーリングされているわけではないので、"一度きりで済む"等級付けは実質的に不可能だ。



それでもOM SYSTEMはそれをやってのけている。OM-1 Mark II や OM-3 のようなカメラにはいずれも IP53 等級が与えられている。同様に、ライカも Leica SL3 や SL3-S といったカメラで IP54 等級を獲得しています。では、なぜ他のメーカーはこれに倣わないのだろうか？



「どうせ機器が水没損傷したら保証は効かないのだから、公式な等級なんて大して意味がない」と主張することもできるだろう。とはいえ、等級が与えてくれるものは、ちょっとした安心感だ。



私が他のカメラメーカーに求めるのは、独自の等級制度の導入を検討してほしい、少なくとも、ウェザーシーリングの程度について、もう少し詳しい資料を用意してほしいということだけだ。



自分の愛好家向け"耐候シーリング済み"カメラが小雨での使用に耐える等級なのか、あるいはフラッグシップ機が豪雨に巻き込まれても安心できるのか、それを知りたいのだ。



答えが使用するレンズに依存し、数多くの但し書きを伴うことは承知している。大手4社は、本当にOM SYSTEMのやり方から学べるはずだ！



話を締めくくる前に、どんなカメラも完全無欠ではないことをはっきりさせておかなければならない。私にとって耐候性とは安心感のためのものであって、カメラを雨ざらしにしてよいという口実ではない。念のため、私はいつもカメラバッグに安価なレインカバーを2つほど入れている。

確かに全てのカメラで防塵防滴の等級が公開されていれば、どの程度水に濡らして良いかある程度判断できるので安心感はあるかもしれませんね。また、アウトドアの厳しい条件の撮影が多い方は、防塵防滴の等級はカメラを選ぶための重要な指標になりそうで、防塵防滴に強いメーカーには良いアピールポイントになりそうです。