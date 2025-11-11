キヤノンが「RF45mm F1.2 STM」の供給不足をアナウンス

キヤノンが本日予約受付が開始された「RF45mm F1.2 STM」の供給不足をアナウンスしています。

･商品の供給状況についてのお詫びとご案内

現在、下記の各製品に関しまして、多くのご注文を頂き、納期の遅れが発生しております。お客さまならびにお取引先様には大変ご迷惑をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。一日でも早く製品をお届けできるよう、安定した製品供給に向け対策を継続してまいります。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

RF45mm F1.2 STMは本日の10時から予約受付が開始されたばかりですが、瞬時に供給不足がアナウンスされました。このレンズはF1.2の大口径でありながら非常に安価で、レビューの評判も良いので、この予約状況も納得がいくものですね。