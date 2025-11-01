キヤノン「RF45mm F1.2 STM」の新しい画像

Canon Rumorsに、キヤノンが間もなく発表すると噂されてる大口径標準単焦点レンズ「RF45mm F1.2 STM」の新しいリーク画像が掲載されています。

A Look at the RF 45mm f/1.2 STM, it seems compact.

近日発表予定のRF45mm F1.2 STMの画像が再度届いた。お買い得なレンズはそうそうないので、このレンズはそうであって欲しいものだ。ヨーロッパでの価格は499ユーロと599ユーロという2つの情報を聞いているが、どちらも確証はない。いずれにしても、45mm F1.2は人気のレンズになりそうだ。



- EF50mm F1.2L USMと同程度の光学性能

- デジタルフォーカスブリージング補正

- フィルター径は67mm

- 重さ：346g

- 価格：499ユーロまたは599 ユーロ



このレンズは、30年前のEF50mm F1.4 USM後継機に位置付けだと考えている。大口径レンズは万人向けではないが、初心者で興味を持っている人にとっては、RF50mm F1.8 STMより上の手頃な選択肢になるだろう。画像から、このレンズはちょうどいいサイズに見える。

RF45mm F1.2は最近のF1.2の標準レンズとしてはコンパクトで、重さもわずか346gということなので、非常に使い勝手がよさそうですね。価格はまだ確定情報ではありませんが、高い方の599ユーロだとしても、F1.2の標準レンズとしてはリーズナブルな価格設定と言ってよさそうです。あとは光学性能が気になるところですね。