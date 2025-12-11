ヨドバシの11月下期のランキングで初登場の「EOS R6 Mark III」が首位に

CAPA CAMERA WEBに、ヨドバシカメラの2025年11月下期の交換レンズの売上ランキングが掲載されています。

キヤノン「EOS R6 Mark III」が初登場！ 一眼カメラ売れ筋トップ10

  • データ集計期間 : 2025年11月16日～30日

    第1位　キヤノン EOS R6 Mark III ボディ
    第2位　キヤノン EOS R5 Mark II ボディ
    第3位　ソニー α7C II ズームレンズキット
    第4位　ソニー α7C II ボディ
    第5位　富士フイルム X-E5 XF23mmレンズキット
    第6位　キヤノン EOS R6 Mark III・RF24-105 L IS USM レンズキット
    第7位　ニコン Z50II ダブルズームキット
    第8位　ニコン ZR ボディ
    第9位　ニコン Z5II ボディ
    第10位　ハッセルブラッド X2D II 100C ボディ

  • 11月21日に発売されたキヤノン「EOS R6 Mark III」が初登場。ボディが1位、「RF24-105 L IS USM レンズキット」が6位にランクインしている。さらに、前回10位だった「EOS R5 Mark II」が2位にランクアップして、キヤノンのフルサイズミラーレスがワンツーに並んだ。
  • 今回はニコンが3機種、キヤノンが2機種3モデル、ソニーが1機種2モデル、富士フイルムとハッセルブラッドが1機種ずつランクイン。3位と4位には、ソニー「α7C II」のズームレンズキットとボディが続く。ソニーは「α7 V」を発表したが、ボディの発売は12月19日のため、次回の12月上期ランキングには反映されない。12月下期のランキングに注目だ。

　

EOS R6 Mark III はマップカメラのランキングでも初登場1位でしたが、今回のヨドバシでも首位発進と非常によいスタートを切れましたね。EOS R5 Mark IIも同時にランクアップアップしてきたのが面白いところで、R6 Mark IIIが登場するまでR5 Mark IIの購入を様子見していたのでしょうか。

ソニーはα7CIIが引き続き人気ですが、今後、α7Vの登場で人気機種が入れ替わるかどうか注目したいところです。

富士フイルムはX-M5がランク外になってしまって今回は1機種のみランクインと少し低調ですが、X-E5はランクアップしてきましたね。

ニコンは7位、8位、9位とコストパフォーマンス抜群の3機種が並んでランクインとなっています。ハッセルブラッドX2DIIは、これまで中判では異例な売れ行きで上位に張り付いていましたが、今回は大幅ランクダウンとなっていますね。