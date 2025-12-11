ヨドバシの11月下期のランキングで初登場の「EOS R6 Mark III」が首位に

CAPA CAMERA WEBに、ヨドバシカメラの2025年11月下期の交換レンズの売上ランキングが掲載されています。

･キヤノン「EOS R6 Mark III」が初登場！ 一眼カメラ売れ筋トップ10

データ集計期間 : 2025年11月16日～30日



第1位 キヤノン EOS R6 Mark III ボディ

第2位 キヤノン EOS R5 Mark II ボディ

第3位 ソニー α7C II ズームレンズキット

第4位 ソニー α7C II ボディ

第5位 富士フイルム X-E5 XF23mmレンズキット

第6位 キヤノン EOS R6 Mark III・RF24-105 L IS USM レンズキット

第7位 ニコン Z50II ダブルズームキット

第8位 ニコン ZR ボディ

第9位 ニコン Z5II ボディ

第10位 ハッセルブラッド X2D II 100C ボディ





第1位 キヤノン EOS R6 Mark III ボディ 第2位 キヤノン EOS R5 Mark II ボディ 第3位 ソニー α7C II ズームレンズキット 第4位 ソニー α7C II ボディ 第5位 富士フイルム X-E5 XF23mmレンズキット 第6位 キヤノン EOS R6 Mark III・RF24-105 L IS USM レンズキット 第7位 ニコン Z50II ダブルズームキット 第8位 ニコン ZR ボディ 第9位 ニコン Z5II ボディ 第10位 ハッセルブラッド X2D II 100C ボディ 11月21日に発売されたキヤノン「EOS R6 Mark III」が初登場。ボディが1位、「RF24-105 L IS USM レンズキット」が6位にランクインしている。さらに、前回10位だった「EOS R5 Mark II」が2位にランクアップして、キヤノンのフルサイズミラーレスがワンツーに並んだ。

今回はニコンが3機種、キヤノンが2機種3モデル、ソニーが1機種2モデル、富士フイルムとハッセルブラッドが1機種ずつランクイン。3位と4位には、ソニー「α7C II」のズームレンズキットとボディが続く。ソニーは「α7 V」を発表したが、ボディの発売は12月19日のため、次回の12月上期ランキングには反映されない。12月下期のランキングに注目だ。

EOS R6 Mark III はマップカメラのランキングでも初登場1位でしたが、今回のヨドバシでも首位発進と非常によいスタートを切れましたね。EOS R5 Mark IIも同時にランクアップアップしてきたのが面白いところで、R6 Mark IIIが登場するまでR5 Mark IIの購入を様子見していたのでしょうか。

ソニーはα7CIIが引き続き人気ですが、今後、α7Vの登場で人気機種が入れ替わるかどうか注目したいところです。

富士フイルムはX-M5がランク外になってしまって今回は1機種のみランクインと少し低調ですが、X-E5はランクアップしてきましたね。

ニコンは7位、8位、9位とコストパフォーマンス抜群の3機種が並んでランクインとなっています。ハッセルブラッドX2DIIは、これまで中判では異例な売れ行きで上位に張り付いていましたが、今回は大幅ランクダウンとなっていますね。