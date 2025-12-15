PetaPixelのレビュアーが選んだ2025年のベスト&ワーストのカメラとレンズ

PetaPixelに同誌のレビュアーの選んだ、今年のベストとワーストのカメラ&レンズの記事が掲載されています。

･The Best and Worst Cameras and Lenses of 2025

2025年のベストのズームレンズ



3位はパナソニックLUMIX S 24-60mm F2.8：携帯性と1000ドル以下でこれほど優れた性能を発揮することに正直驚いた。その驚くべきコストパフォーマンスは、3位にランクインするに値する。



2位はニコン Z 24-70mm F2.8 S II：その真価は、ほぼ完璧だったレンズをさらに進化させたことにある。初代Z 24-70mm F2.8 S は、そのシャープネスとボケ味で伝説的な存在だった。すでに驚異的だった設計から更なる大幅な改善を引き出したニコン開発陣の力量は称賛に値する。



1位はシグマ 300-600mm F4 DG OS Sports：シグマは、全ズーム域においてF4で最高の画質を実現し、しかもライバルメーカーの単焦点レンズの半額という価格で実現している。高画質、ズームレンズの汎用性、そして価格に見合った価値、これらすべてを1本に詰め込んだレンズと言えるだろう。







3位：ミラーレスカメラはビデオ専用カメラとしては見過ごされがちだが、EOS R6 Mark IIIは動画で驚くほどの性能を発揮する。IBIS、オープンゲート録画、高解像度動画モードなどを備え、オーバーヒートの問題も比較的簡単に回避できるため、このカメラは強力なハイブリッドツールとなっている。



2位：DJI Mavic 4 Proは、圧倒的な航続距離と速度に加え、広範囲に回転できる高性能カメラを搭載している。高度な被写体回避モードにより、誰でも簡単に操縦できる。唯一の難点はアメリカで入手できないことだ。



1位：勝者は、ほとんどの我々のエピソードを撮影に使っていたパナソニックS1IIだ。その決め手は、優れたビデオ露出ツール、驚異的な色彩とグレーディングの可能性、そして大幅に向上した動画のAFだ。スチル用機としては遅れをとっているかもしれないが、現在市場に出回っているミラーレスビデオカメラの中で、これより高性能なものは他にない。







3位はニコンZ5II：フルサイズ機市場において、間違いなく最高のコストパフォーマンスを誇るカメラだ。24MPセンサーとベーシックなEVFを搭載しているため、エントリーレベルのカメラと言えるが、それでも、このカメラはどんな撮影状況にも余裕で対応できる。



2位はα7V：1位タイにするべきだったかもしれない。最先端のセンサーを搭載し、あらゆる面で優れている。ボディデザインは目を引くものではないが、その性能は否定できない。毎日使えるパワフルなハイブリッドツールを探しているなら、ソニーα7Vはまさにうってつけの選択肢だ。



1位はEOS R6 Mark III：このカメラは、総合的に最高峰の体験をもたらす。動画スペックではソニーを凌駕し、画質とAF性能では互角だ。キヤノンはここ数年で、AF性能とセンサー品質の大幅な向上を実現した。価格がα7Vよりわずかに安く抑えられている点も見逃せない。







次点はLaowa 200mm F2 AF FF：野心的なレンズだが、最もよく使うF2の絞り値では質の高い画像が得られず、また持ち運びに便利とは言い難いほど大きい。



ワーストレンズはRF75-300mm F4.5-5.6：今年最悪のレンズは、キヤノンが元々それほど素晴らしいとは言えなかった一眼レフ用レンズを、単にラベルを変えただけのものだ。この戦略は光学的な妥協を伴うが、この問題への対策が取られなかったため、どちらかといえば手抜きで魅力に欠ける。





ソニーFX2：確かに優れた動画品質を実現しているが、同年にモデルチェンジが予定されていた古いセンサーを搭載していた。FX2には空冷ファンが搭載されているが、α7Vでもオーバーヒートの問題は全くなかった。α7Vの発売により、発売からわずか数ヶ月でFX2は完全に時代遅れに見える。





次点はシグマBF：素晴らしいスタイルとセクシーさを備えているものの、中身が薄いため、次点となった。インターフェースは特定の操作方法に限定され、EVFがないのも制限であり、取り出せないメモリに依存している点も気に入らない。



ワーストは富士フイルムX-Half：最も残念だったのは、富士フイルムのX-Halfだ。これもまた野心的なプロジェクトであり、素晴らしいスタイリングを披露しているが、アナログ感あふれる撮影の魅力はすぐに薄れてしまい、結局、高価なベーシックなコンパクトデジタルカメラの体験しか残らない。全体的な体験は、最初は斬新だが、ほんの少しの時間運転するだけで魅力が薄れ、カメラがすぐに中古市場に出回るようになるような気がする。

ベストの動画カメラはパナソニックS1IIで、ミラーレスカメラでこれ以上の動画カメラはないという最高の評価となっています。動画分野ではパナソニックは強いですね。

スチルカメラでは、強敵のα7Vを抑えてEOS R6 Mark IIIがベストに選ばれました。総合的に最高峰の体験と述べられているので、性能や画質等のバランスが良く、使って良さが実感できるカメラなのかもしれませんね。

ワースト動画カメラはFX2が選ばれていますが、このカメラは、もう少し待ってα7Vベースにすれば、逆に最高の評価になったかもしれません。

ワーストスチルカメラはX Halfが選ばれていますが、確かにこのカメラは発表時こそ大いに話題になりましたが、その後静かになってしまった印象で、撮影体験のインパクトが持続しないのでしょうか。