キヤノン「EOS R6 Mark III」のダイナミックレンジと高感度ノイズの計測データ

Photons to Photosに、キヤノンの新しいスタンダードモデル「EOS R6 Mark III」のダイナミックレンジと高感度ノイズの計測結果が掲載されています。

･Photons to Photos

機種名 最大ダイナミックレンジ ローライトISO ローライトEV EOS R6IIIメカ 11.63 5164 10.69 EOS R6III電子 10.50 5197 10.70 EOS R6IIメカ 11.52 5575 10.80 EOS R6II電子 9.59 4984 10.64 EOS R3メカ 11.91 6617 11.05 EOS R3電子 11.23 6289 10.97 α7V メカ 12.47 6303 10.98 α7V 電子 10.99 5973 10.90 Z6III メカ 10.46 4709 10.56 S1II メカ 11.75 5410 10.76

EOS R6 IIIのメカシャッターと電子シャッターのダイナミックレンジの比較

EOS R6 IIIとEOS R6IIのメカシャッターのダイナミックレンジの比較

EOS R6 IIIとEOS R6 IIの電子シャッターのダイナミックレンジの比較

EOS R6 IIIとニコンZ6III、ソニーα7Vのメカシャッターのダイナミックレンジの比較

EOS R6 IIIとα7Vの電子シャッターのダイナミックレンジの比較

EOS R6 Mark IIIのセンサーのダイナミックレンジはメカシャッターではEOS R6 Mark IIと同程度となっています。電子シャッターではR6 Mark IIよりかなり改善していますが、R6 Mark IIIは電子シャッター時に低感度でノイズリダクションがかかっているので、直接比較はできませんね。

ライバルとの比較では、メカシャッターではEOS R6 Mark IIIはα7VとZ6IIIの中間程度のダイナミックレンジとなっていますが、α7VとZ6IIIは低感度でノイズリダクションがかかっていないので、これも参考程度に見ておいた方がよさそうです。

電子シャッターでの比較では、EOS R6 Mark IIIはノイズリダクションがかかっていますが、それでもα7Vに及ばない結果となっています。全体的にEOS R6 Mark IIIはα7Vにダイナミックレンジでは少し差をつけられている印象です。