ソニー「α1II」の今後のアップデートで「α7V」や「α9III」の機能が追加される？

SonyAlphaRumorsに、ソニーα1IIの今後のファームウェアの計画に関する噂が掲載されています。
･Leaked Sony A1II firmware update roadmap!
- 中国のリーカーが、将来のα1II のファームウェアバージョン 4.02 および 4.04 をテストすることができたと主張している。彼が述べている内容は次の通りだ。
- 4.02はα7Vと同じ新しいホワイトバランス･アルゴリズムを追加する
- 4.04はα9IIIのようなバースト撮影モード（30fpsを超える）を追加し、さらに CF Type A 4.0対応を解禁するかもしれない。
α1II の大型ファームウェアアップデート：
- 5.00？はα7Vのような［4K画角優先］を追加し、小さなクロップ（クロップ倍率は不明）でオーバーサンプリング4K60p録画を実現する。
最終的な結果がどうなるかは保証はできない。新機能はすべて、1つの大型FWアップデートとしてまとめて来るかもしれない。
確実な情報ではないようですが、事実だとするとα1IIは今後のアップデートで大きく進化することになりそうです。バーストモードが本当に実装されるとすると、α1IIのセンサーやプロセッサにはまだまだ余力があることになりますね。
まーやん
4.0対応とかソフトウェアの更新でどうにかなるのか気になる所ではありますが、引き続きファームアップが期待できるのはユーザーとしてはとても嬉しいです。
名古屋マン
どんな理由であれ「CFexpress Type-A 4.0」に対応して欲しいですね。
でも、そもそもα1IIのCFexpressのバードウェアが4.0に対応しているのかいないかは既に判断出来ていると思うけど、「4.0のバードウェア」との情報が流れていないので、今回の情報はどうかなっ？て、感じてます…
ゆん
嬉しい内容だけど….夢物語な気がする。
特にcfx4.0がハード対応済みだったのであれば発売時に将来のアプデにて対応を謳うと思う。
すでにカードは発売済みのタイミングだった訳だし。
信頼できるリーカーからの追加情報が欲しいところ。
遊Ｋ
ファームウェアの更新で、α1ⅡはTYPE-A4.0対応に…本当でしょうか？
4.0のメディアが、やたら安い価格で販売されたのと同時期に、α7Vを発売。
スロットのハードウェアが同一のものであれば、いずれα7Vもファームウェア更新で…
という、妄想にも似た期待を持ってしまいそうです。
あるふぁワン２好き
α１IIで動画も撮る人です。
・α７Vの機能と同等にするなら、水準器とヒストグラムの同時表示が欲しいですね。
・α７Vのオーバーサンプリング4K60Pが来るとしたらめちゃくちゃ嬉しい。
（今は4K60Pではα７Vの方が絵が綺麗と言う事らしいので）
・CFexpressはPCにデータ転送する時の速度がSDに比べて圧倒的にはやいというのが今の状態ですでに嬉しいので、4.0でどれくらい向上するのかが興味あるところです。
αファン
2.0を4.0って後から対応出来るもん何でしょうか？
4.0は発熱の問題で見送られているみたいな情報も以前見かけたので対応できるハードにはなっていたけど冷却の問題をファームアップで対応出来るまでは無効にしてたとか…？
個人的にはバッファクリア時間短縮は撮影体験の向上に繋がるので是非実装してほしいですがあまり期待しないでおきます