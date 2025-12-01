ソニー「α1II」の今後のアップデートで「α7V」や「α9III」の機能が追加される？

SonyAlphaRumorsに、ソニーα1IIの今後のファームウェアの計画に関する噂が掲載されています。

･Leaked Sony A1II firmware update roadmap!

中国のリーカーが、将来のα1II のファームウェアバージョン 4.02 および 4.04 をテストすることができたと主張している。彼が述べている内容は次の通りだ。



- 4.02はα7Vと同じ新しいホワイトバランス･アルゴリズムを追加する

- 4.04はα9IIIのようなバースト撮影モード（30fpsを超える）を追加し、さらに CF Type A 4.0対応を解禁するかもしれない。



α1II の大型ファームウェアアップデート：

- 5.00？はα7Vのような［4K画角優先］を追加し、小さなクロップ（クロップ倍率は不明）でオーバーサンプリング4K60p録画を実現する。



最終的な結果がどうなるかは保証はできない。新機能はすべて、1つの大型FWアップデートとしてまとめて来るかもしれない。

確実な情報ではないようですが、事実だとするとα1IIは今後のアップデートで大きく進化することになりそうです。バーストモードが本当に実装されるとすると、α1IIのセンサーやプロセッサにはまだまだ余力があることになりますね。