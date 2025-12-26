PetaPixelによるソニーの2025年の評価は「A」

PetaPixelに、2025年のソニーの製品の総括と評価に関する記事が掲載されています。

･Sony in 2025: Sony Demonstrated its Engineering Excellence This Year

ソニーは昨年「A-」の評価を得たが、これは主にα1 IIとFE 28-70mm F2 GMのおかげだ。今年のα7Vはα1IIより優れているわけではないが、価格対性能比で見るとα1IIよりも更に優れていると言えるだろう。



レンズに関しては、ソニーは昨年よりもさらに優れた結果を残した。FE50-150mm F2 GMはFE28-70mm F2 GMよりもさらに優れており、間違いなく革新的なレンズだ。FE100mm F2.8 Macro GMも同様に印象的で。そして個人的には、FE400-800mm F6.3-8も、小さな欠点はあるものの、とても気に入っている。



もう一方の側面もある。率直に言ってFX2は期待外れだ。RX1RIIIは登場したこと自体は喜ばしいことだが、その潜在能力が十分に引き出されていないように感じる。ソニーが、5,000ドル以上を支払ってでも手に入れたいコンパクトカメラを作りたいなら、特別な写真体験の追求のために、時間と労力を注ぎ込む必要があるだろう。



とはいえ、2025年は少なともフルサイズ機に関してはソニーにとって非常に良い年だった。今回よりも低い評価をつけるつもりだったが、実際にソニーが今年発売したすべての製品を見てみると、素晴らしい成果を上げた製品が数多くあった。



ソニーは初めて、エントリーレベルからプロレベル、写真重視からハイブリッドまで、あらゆる分野で非常に厳しい競争に直面していると思う。ソニーは2025年にはトップの座を維持するのに十分な成果を上げたが、2026年に何が起こるかは時が経てば分かるだろう。



ソニーは今年、α7Vの優れたセンサーと数々の傑出したGマスターレンズで、その卓越したエンジニアリングを実証した。強豪のキヤノンとニコンが追い上げてきており、ソニーは現状に甘んじている時間も余裕もない。激化する競争の最大の恩恵を受けるのは、写真家たちだろう。ソニーの2025年の評価は「A」だ。

ソニーはPetaPixelではFX2の評価がかなり低く、またRX1RIIIの評価も今ひとつでしたが、最後に登場したα7Vの高評価のおかげで2025年は「A」という非常に高い総合評価になりました。α7Vの新型センサーと新型画像処理エンジンの登場で、やや停滞気味だった流れが一気に変わりましたね。レンズに関しては際立った性能のレンズがいくつも登場しており、高い評価は納得の行くところです。