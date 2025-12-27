DigitalCameraWorldによる2025年のワーストカメラ

DigitalCameraWorldで2025年のワーストカメラが選出されています。
- YASHICA FX-D300：表面的には、ちゃんとした作りで、見た目も非常に美しく昔のヤシカFXシリーズのフィルムカメラを彷彿とさせる。50MPの解像度を誇るが、デジタルズームなので50MPなのは24mm時だけで、60mmでは8MPになってしまう。50MPは補間が行われており、古い16MPのカメラの画像を拡大する方がはるかに良い結果がえられる。このカメラに450ドル払うよりもあらゆる面で優れている16MPのm4/3（E-M5）とレンズを中古で買うことを勧める。
- コダックCharmera：1.6MPのカメラがこれほど話題になるとは誰も思わなかっただろう。今年最低解像度のカメラだが、画像はノスタルジックで遊び心がある。しかし、入手ができないことで有名なカメラで、それはフラストレーションを伴う。入手さえできれば、酷い画質だが考えすぎず撮影を楽しみたい人には素晴らしいカメラだろう。
- キヤノンIXY650m：価格を考えるとそれほど酷いカメラではないが、アップデートの内容は扱いにくいmicroSDの採用だけで酷いものだった。プリンターへの接続機能も省略された。
- ニコンCOOLPIX P1100：ワーストに選ぶのは少し申し訳ない気持ちになるが、このカメラはP1000の改良版と呼べるようなものではない。このカメラはUSB-C端子を採用してEUの規制を満たすためのものだ。P1000はカルト的な人気のあるカメラなので、近い将来適切なアップグレードをするようにニコンには再考して欲しい。
- 富士フイルムX half：レトロ志向のトレンドを一歩進めたこのカメラは、フィルムの不便さを全てデジタル時代に持ち込んでおり、しかもかなり高額だ。加えて、フィルム時代の最も悲しいエピソードの1つ、「ハーフサイズ」を採用しているのだ。当時は、フィルムと現像にお金がかかったため、倹約家の写真家をターゲットにしたハーフサイズカメラが登場した。X Halfはこれをシミュレートして、17.7MPの4:3という凡庸なセンサーを縦向きにマウントしている。では、横向きの写真を撮りたい場合は？カメラを縦向きに構える。まったくもって狂気の沙汰だ！もしそれに見合う価格で販売されていたら、私は全部許していただろう。しかし、発売時の価格はなんと849ドルだった。フィルム時代の最悪のフラストレーションを味わいたいなら、ご自由に！
- シグマBF：2025年のワーストカメラとしてシグマBFを選んだことに、少し罪悪感を感じている。アルミニウムの塊から削り出された、無駄を削ぎ落とした未来的なデザインは、このカメラに魅力と目を引く美しさを与えている。しかし、本当に使いたいと思えるカメラなのだろうか？答えはノーだ。手に持った感じが悪く、極小のレンズでないとバランスが取れない。EVFや可動式モニタも搭載されていないため、私がカメラに求める撮影の喜びが得られない。このカメラは実用品とは到底言えない一品だ。個人的には前世代機のfpとfp Lの方がずっと好きだ。これらの機種はシンプルで実用性もはるかに高く、BFのような気取ったところがない。BFはクリエイティブツールというよりは彫刻のような存在だ。
DigitalCameraWorldのワーストカメラのうち「X half」と「BF」はPetaPixelのワーストカメラと一致していますね。「X half」も「BF」も登場時には、結構好意的なレビューが多かったような気がしますが、時間が経ってワーストという評価になってしまったのが興味深いところです。第1印象では面白かったが、使い込んでみるとあまり満足行くようなカメラではなかったということなのでしょうか。
P1100とIXY650mは他の選択肢が少ないカテゴリなので、機能云々よりも販売を継続してくれることに意義があるカメラという印象です。ヤシカのFX-D300はトイカメラとして楽しむ分には、フィルムカメラのようなデザインも悪くないので結構楽しめるかもしれませんね。
Alternate
富士フイルムX half
これ、マイクロフォーサーズでやってたら面白かったろうになあと思う
特にオリンパスペンはハーフカメラから始まったわけで、
ＯＭはこのコンセプトで記事の通りローコストでうまく立ち回れれば
富士の鼻を明かす事が出来るかもしれない。
Nanigashi300
コダックCharmera、憧れるカメラです。カメラとしてもチャームとしても、欲しい。ただ、手に入らない。
huh_neko
挑戦的・実験的な製品やイナーチェンジモデルは低く評価されがちですね。個人的に、そのような製品をワーストという言葉で評価するのはためらわれます。前モデルから若干「ダウングレード」して価格が上昇したIXY 650mに怒る人がいるのは分かりますが......
私の中での今年ワーストカメラはRICOH GR IVです。どんなに最高の製品でも、欲しい人が適正な価格で手に入れられなければ価値はないですから（という、現在抽選4連敗中の人間の恨み節です）
いがぐり
X halfへのコメントは、現代の写真シーンが縦構図メインになってきていることを把握していないのではないかと疑います。
現代はスマホカメラが大多数であり、必然的にあらゆる写真が縦で撮られる時代です。
世の中の、カメラ熟練者ではない一般投稿で投稿される写真では年々縦構図が増えて、今や横構図が珍しい域に入りつつあります。
SNSもスマホで表示するのですから、縦構図のほうが大きく表示されます。
あと10年もすれば、“普通のカメラ”を縦に構える方がナンセンスと言われるかもしれませんね。
三月
やはり技術的な何かは評価をえやすいですよね
そうなるとコト売り系のカメラは不利なので、富士フイルムは厳しい評価になりやすいのかなと思います
同じ理由で、生産の延長の意味合いが強いP1100とIXY650mも技術的には何もないので厳しい評価になりやすそう
karatake
BFはfpに比べ格段に向上したAF性能をもう少し評価してあげてほしいです。失礼ながらこれまでのシグマのカメラからは考えられない性能ではないでしょうか？