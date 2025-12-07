ソニー「α7V」の詳細なスペックリスト

SonyAlphaRumorsに、ソニー「α7V」の詳細なスペックリストが掲載されています。
- ファインダーが途切れなく最大30コマ/秒の連写が可能。さらに、シャッターを切る最大1秒前までの画像を保存できるプリキャプチャー機能を搭載。部分積層型センサーにより、素早く動く被写体も見失うことなく追従できる。α7Vは野生動物、スポーツ、アクション撮影で「重要な一瞬を絶対的な精度で捉えたい」人に理想的だ。
- 新開発の3300万画素部分積層型 Exmor RS CMOSセンサーにより、静止画・動画ともに卓越した画質を実現。最大16段のダイナミックレンジ、理想的な色再現、そして極めて低い高感度ノイズを実現する。第2世代BIONZ XR2プロセッサーとの組み合わせにより、深みと明瞭さに富んだ描写でシーンを生き生きと表現。
- 第2世代BIONZ XR2プロセッサーを搭載し、高度なAIによって被写体を認識・追尾。人、動物、鳥、昆虫、車など、さまざまな被写体に対応し、全身のモデリングと、人および動物の高精度な瞳検出を実現。
- 4K120p（Super 35）または4K60p（フルサイズ）の動画を、10-bit 4:2:2で記録可能。滑らかなスローモーションと、プロレベルのカラーグレーディングに対応。S-Cinetone、S-Log3 cine3、LUTプレビューにも対応。
- 最大7.5段のボディ内手ブレ補正により、暗所での手持ち撮影でも安定した画が得られる。強化されたグリップと、4軸チルトの3.2インチLCDスクリーンにより、どのような角度からでもスムーズで快適、柔軟かつ簡単に撮影可能。
- 過酷な撮影状況を想定し、α7Vは効率的な放熱と、より長い連続撮影を可能にするバッテリー持続時間を両立。Creators' Appを介して、Wi-Fi 6によるワイヤレスまたは有線で、写真・動画をより高速に転送でき、共有やリモート操作も簡単。堅牢な全天候型ボディにより、創造力が向かう先ならどこへでも連れ出せる。
- 大きさ：130.3 × 96.4 × 82.4 mm
- 無線：Bluetooth 5.3、Wi-Fi 6（デュアルMIMO、2.4/5/6GHz）
-対応メモリーカード形式：SD、CFexpress Type A
- ズーム：約2倍（4K）、約1.5倍（4K）、約2倍（HD）
- シャッタースピード：1/16000～30秒
- AF：AIにより最適化されたAF
- 露出方式：TTL、マルチ測光／中央重点／スポット
- ISO感度：拡張でISO 50～204,800（動画はISO 100～51,200）
- 動画解像度：4K（UHD）
- HDR仕様：HDR RAW
- カメラ機能：30fps ブラックアウトフリー連写、759点の位相差AF、AI搭載BIONZ XR2プロセッサー（人／動物／昆虫／乗り物／電車／飛行機の瞳AF）。手ブレ補正7.5段、動画のアクティブモード対応。フラッシュ同調速度はメカで1/250秒（APS-C：1/320秒）。
- 追加機能：759点の位相差／425点のコントラストによるハイブリッドAF。低輝度AF感度 −4EV（ISO100、F2.2）。モード：AF-A、AF-S、AF-C、DMF、マニュアル。エリア：ワイド／ゾーン／中央／スポット／拡張スポット。人・動物・鳥・昆虫AF対応。乗り物、電車、飛行機AF対応。プリキャプチャーは最大30fps。JPG Fine、10-bit HEIF対応。SuperSpeed USB 10Gbps、USB 3.2、USB-C。スマホテザリング経由のEthernet対応。バッテリーライフ：静止画 630枚（ファインダー）／750枚（LCD）、動画 210分。
- ファインダー：OLED QUAD-VGA 369万ドット、視野率100％
- 液晶モニタ：210万ドット、タッチ対応、バリアングル（※上記テキストでは4軸チルトとなっています）
- 液晶サイズ：8cm
- 静止画解像度：35mmフルサイズ L：7008×4672（33MP）、M：4608×3072（14MP）、S：3504×2336（8.2MP）
- 動画解像度：3840×2160（4:2:0、10-bit）相当
- 動画フォーマット：XAVC HS 4K、XAVC S 4K、XAVC S HD、XAVC S-I HD
- 画像フォーマット：35mmフルサイズ L：7008×4672（33MP）、M：4608×3072（14MP）、S：3504×2336（8.2MP）
- 音声入力：3.5mmジャック
- 映像出力：HDMI（Type-A）×1
- センサーサイズ：フルサイズ 24×36
- センサー方式：CMOS
-センサー有効画素数：35.7メガピクセル
- バッテリー型番：NP-FZ100
- 付属品：NP-FZ100バッテリー、ストラップ、ボディキャップ、アイカップ、アクセサリーシューカバー
- 重さ：690g
- 組立国：タイ
発表直前にひと足早くα7Vの詳細が明らかになりましたね。スペックはほぼ噂通りで、部分積層型センサーが採用され、画像処理エンジンも新型にり、全体的に大幅に進化しているようです。野生動物やスポーツ、アクション向けが謳われているので、動体撮影は相当強くなりそうですね。動画に関しては4Kまで対応のようで、オープンゲードの記載もないので、噂通りですね。また、モニタの解像度は約2倍になっていますが、EVFの解像度はα7IV（368万ドット）とほとんど変わっていないようです。
zv-e1ユーザー
組み立て国がタイということですが、ニュースで報じられている通り300年ぶりと言われる記録的な豪雨に見舞われています。物流やライフラインに影響が出ているはずですので、初期出荷はかなり台数が少ないのでないでしょうか。
pappas
EVFはドットが粗くても、ニト値が上がってる事を期待します。f2.0で-4EVだった暗所性能が、f2.2になってますね。もう少し頑張って欲しかったですが、あとの部分は標準機としては上出来だと思います。
バッテリー持ちは、7R5(440枚)から7-3(610枚)超えの630枚、嬉しいですね。
みーる
EVFのスペックがアップデートなしかも。
R系と差別化ですかね。
GT
>組み立て国がタイということですが
調べてみた所、SONYの工場はバンコクから南部へ80km位の所（シラチャの辺りかな？）にあるようで洪水の被害は特にないそうです。被害はもっと南部のようです。
MIYA
初代α9を超えている部分も多く、写真と動画のどっちもこなせられるスペックなので、手持ちの9と7SIIIを売却すれば少額で乗り換えられそう！
40万以下なら即予約します！
yo
7Ⅳスルーしましたが、期待以上のスペックで名機7Ⅲも残し7Ⅴ買います。
予約し手に入るかが問題です。
IVユーザー
44万円くらいですかね
EVF据え置きはがっかりですね
terasya
新型画像処理エンジンですね。
低電力化で撮影枚数向上、熱耐性も向上出来ると良いですね。
画質は維持が関の山と思ってましたが、
センサー性能を引き出してα１ⅱのような画質向上も期待出来るかもしれません。
タスク
シャッタースピードが地味に上がってますねー
電子シャッターの性能上がったからですかね
ダイナミックレンジも向上してるみたいですが、
部分積層なのでS1IIみたいにダイナミックレンジブースト時のみとかでないか気になるとこです
くるくる
4K動画性能も必要十分を越えてきた印象です。動画のベース感度が気になりますが、この性能をFX2に落とし込んでくれれば買うのになぁ、という印象です。
Nanigashi300
SONYの示す新しい「スタンダード」ですね。興味深いです。
3300万画素は、2400万画素と比べると撮影中の不意な傾きをトリミングで修正できる余裕があって、丁度いいですね。
スタンダード機で4軸チルトが採用されるのですか？バリチルトではなく？本当に4軸チルトで、画像のように自撮り角度でも撮れるなら革命的ですが。
低輝度AFとEVFは妥協点のようにも見えます。
さかさん
せっかくの部分積層なのに動画の進化はあまりないですね。そして、4k止まりはライバルに越されていますね。連写したい人にはいいカメラかもしれませんが、最近のソニーの出来るのにわざとやらない姿勢には疑問が残ります。開発スパンも遅く、ミラーレス界の優位性も揺らいでいることに気づいていないのかもしれません？。
ほ゜ち
DR上がってるのは良いですね
少なくともメカシャッターではZ6iiiよりはS1iiに近い性能が出てそう
あとは電子シャッターや連写のどこでそれが低下してしまうのか、しないのか ですね
ブラックアウトフリーも H+の30fpsで結果的にブラックアウトフリーになるのか、もっと低速でもちゃんとブラックアウトフリーなのか
気になってます
タイチ
電子シャッターでのフラッシュ同調速度の記載がまだですが、まさか使えないなんてことはないでしょうね。
ゆう
シャッタースピード1/16000なら嬉しいです
かなり進化してるので価格が気になりますが追加で購入したいですね
h_tomo
アンチダスト機能がとても気になります。
カメα
手ぶれ補正7.5段とEVFは369万ドットは当初の噂よりネガポイントですね。手ぶれ補正は気にしませんがEVFは他社並みになっているのか気になります
撮影レベル（ターゲット？）がプロフェッショナルになってる辺りベーシックと言いつつハイアマチュア向けなんでしょう。α1シリーズの廉価版化進んだ気がします。
とりカメ
耐寒（耐暑も）の動作保証はどこまでイケますかね・・・
まーやん
α1Ⅱユーザーとしては理想のサブ機になりそうです。購入確定です！
マゼラン
前回の7Ⅳが動画を強く意識していたのに対して、今回は競合と足並みを揃えるために連射性能を強化してきた印象です。
モニターの画質が良くなるのは大歓迎です。7r5のように高色域対応だと尚良いですね。
pappas
ソニーの公式ページに、12/9予約、12/19発売と出てきましたね。
読み出しは、7-4の4.5倍なので1/80と、やはり部分積層らしい速さでした。
jpegで185枚、非圧縮RAWで35枚というバッファは、秒30コマの時ですかね。
まだまだ不明点が多い状態でした。
fX300
おおよそリーク通りですね
個人的には7Ⅴの性能をFX2欲しかったですね〜