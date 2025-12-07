ソニー「α7V」の詳細なスペックリスト

SonyAlphaRumorsに、ソニー「α7V」の詳細なスペックリストが掲載されています。

･Fully leaked Sony A7V specs:

ファインダーが途切れなく最大30コマ/秒の連写が可能。さらに、シャッターを切る最大1秒前までの画像を保存できるプリキャプチャー機能を搭載。部分積層型センサーにより、素早く動く被写体も見失うことなく追従できる。α7Vは野生動物、スポーツ、アクション撮影で「重要な一瞬を絶対的な精度で捉えたい」人に理想的だ。

新開発の3300万画素部分積層型 Exmor RS CMOSセンサーにより、静止画・動画ともに卓越した画質を実現。最大16段のダイナミックレンジ、理想的な色再現、そして極めて低い高感度ノイズを実現する。第2世代BIONZ XR2プロセッサーとの組み合わせにより、深みと明瞭さに富んだ描写でシーンを生き生きと表現。

第2世代BIONZ XR2プロセッサーを搭載し、高度なAIによって被写体を認識・追尾。人、動物、鳥、昆虫、車など、さまざまな被写体に対応し、全身のモデリングと、人および動物の高精度な瞳検出を実現。

4K120p（Super 35）または4K60p（フルサイズ）の動画を、10-bit 4:2:2で記録可能。滑らかなスローモーションと、プロレベルのカラーグレーディングに対応。S-Cinetone、S-Log3 cine3、LUTプレビューにも対応。

最大7.5段のボディ内手ブレ補正により、暗所での手持ち撮影でも安定した画が得られる。強化されたグリップと、4軸チルトの3.2インチLCDスクリーンにより、どのような角度からでもスムーズで快適、柔軟かつ簡単に撮影可能。

過酷な撮影状況を想定し、α7Vは効率的な放熱と、より長い連続撮影を可能にするバッテリー持続時間を両立。Creators' Appを介して、Wi-Fi 6によるワイヤレスまたは有線で、写真・動画をより高速に転送でき、共有やリモート操作も簡単。堅牢な全天候型ボディにより、創造力が向かう先ならどこへでも連れ出せる。



- 大きさ：130.3 × 96.4 × 82.4 mm

- 無線：Bluetooth 5.3、Wi-Fi 6（デュアルMIMO、2.4/5/6GHz）

-対応メモリーカード形式：SD、CFexpress Type A

- ズーム：約2倍（4K）、約1.5倍（4K）、約2倍（HD）

- シャッタースピード：1/16000～30秒

- AF：AIにより最適化されたAF

- 露出方式：TTL、マルチ測光／中央重点／スポット

- ISO感度：拡張でISO 50～204,800（動画はISO 100～51,200）

- 動画解像度：4K（UHD）

- HDR仕様：HDR RAW

- カメラ機能：30fps ブラックアウトフリー連写、759点の位相差AF、AI搭載BIONZ XR2プロセッサー（人／動物／昆虫／乗り物／電車／飛行機の瞳AF）。手ブレ補正7.5段、動画のアクティブモード対応。フラッシュ同調速度はメカで1/250秒（APS-C：1/320秒）。

- 追加機能：759点の位相差／425点のコントラストによるハイブリッドAF。低輝度AF感度 −4EV（ISO100、F2.2）。モード：AF-A、AF-S、AF-C、DMF、マニュアル。エリア：ワイド／ゾーン／中央／スポット／拡張スポット。人・動物・鳥・昆虫AF対応。乗り物、電車、飛行機AF対応。プリキャプチャーは最大30fps。JPG Fine、10-bit HEIF対応。SuperSpeed USB 10Gbps、USB 3.2、USB-C。スマホテザリング経由のEthernet対応。バッテリーライフ：静止画 630枚（ファインダー）／750枚（LCD）、動画 210分。

- ファインダー：OLED QUAD-VGA 369万ドット、視野率100％

- 液晶モニタ：210万ドット、タッチ対応、バリアングル（※上記テキストでは4軸チルトとなっています）

- 液晶サイズ：8cm

- 静止画解像度：35mmフルサイズ L：7008×4672（33MP）、M：4608×3072（14MP）、S：3504×2336（8.2MP）

- 動画解像度：3840×2160（4:2:0、10-bit）相当

- 動画フォーマット：XAVC HS 4K、XAVC S 4K、XAVC S HD、XAVC S-I HD

- 画像フォーマット：35mmフルサイズ L：7008×4672（33MP）、M：4608×3072（14MP）、S：3504×2336（8.2MP）

- 音声入力：3.5mmジャック

- 映像出力：HDMI（Type-A）×1

- センサーサイズ：フルサイズ 24×36

- センサー方式：CMOS

-センサー有効画素数：35.7メガピクセル

- バッテリー型番：NP-FZ100

- 付属品：NP-FZ100バッテリー、ストラップ、ボディキャップ、アイカップ、アクセサリーシューカバー

- 重さ：690g

- 組立国：タイ

発表直前にひと足早くα7Vの詳細が明らかになりましたね。スペックはほぼ噂通りで、部分積層型センサーが採用され、画像処理エンジンも新型にり、全体的に大幅に進化しているようです。野生動物やスポーツ、アクション向けが謳われているので、動体撮影は相当強くなりそうですね。動画に関しては4Kまで対応のようで、オープンゲードの記載もないので、噂通りですね。また、モニタの解像度は約2倍になっていますが、EVFの解像度はα7IV（368万ドット）とほとんど変わっていないようです。