キヤノンが「EOS R3 Mark II」を2月初めに開発発表？

Canon Rumorsで、キヤノンのハイエンド機「EOS R3 Mark II」に関する噂が掲載されています。

･Canon EOS R3 Mark II Coming the First Week of February?

EOS R3 Mark IIの噂が再び盛り上がっているようで、このカメラに関する情報がますます増えている。今月初めに新型R3について話したが、2月末のCP+前に発表されなければ、おそらく発売されないだろうと考えている。EOS R3 Mark IIがどのような位置付けになるのか、まだ見当がつかない。



情報筋から、EOS R3 Mark IIの開発発表が2026年2月の第1週に予定されていると聞いた。これは、キヤノンがEOS R3とEOS R1を発表した時の手法と一致する。EOS R3 Mark IIがどのようなものになるのか、まだよく分からないが、5000万画素前後の新型センサーが搭載されると言われている。積層型センサーが採用されるかどうかについては、まだ情報がない。



もう1つの噂は、EOS R3 Mark IIが「マルチメディアに特化」するというものだ。これが何を意味するのかは、他の方々の推測にまかせたい。



EOS R3 IIが登場する可能性に、少し期待が持てるようになってきた。もし、キヤノンが独自の機能セットを開発しているのであれば、それが1シリーズと5シリーズの間に「収まる」かどうかはさほど重要なことではない。まったく新しい独自の製品になるはずだ。

キヤノンがハイエンド機と思われるカメラを海外の認証機関に登録していますが、EOS R3 Mark II の可能性があるようですね。

EOS R3 Mark IIの仕様に関する信憑性の高い情報はまだないようですが、以前に流れた「高画素機になる」という噂が引き続き流れているようです。また、マルチメディアに特化という噂もあるようですが、これは動画やVRなどへの対応強化を示しているのでしょうか。いずれにしても、噂通りなら現在のEOS R3からは路線変更ということになりますね。