PetaPixelのリコーの2025年の評価は「B+」

PetaPixelに、2025年のリコー / ペンタックスの新製品の総括と評価が掲載されています。
･Ricoh Pentax in 2025: At Least the GR IV Is Incredible
- ペンタックスは今年新製品を一切発表せず、日本国内ではK-3IIIの販売終了まで発表した。2025年はリコーと、待望のプレミアムコンパクトカメラ「GR IV」が主役だった。
- リコー・ペンタックスの2025年唯一の製品はGR IVだ。同社はGR IVモノクロームとGR IV HDFも発表したが、どちらも今年中には発売されなかった。
- 一見するとGR IIIによく似ているGR IVは、先代機の優れた点をそのまま引き継いだ非常に価値のある際立った後継機だ。GR IVのデザインは若干改良され、ボディ内手ブレ補正も強化され、起動時間も短縮された。さらに、新しいアプリとの連携により、撮影現場で撮った写真を簡単に共有できるようになった。これらの変更点の1つ1つは目を見張るほどのものではないが、これらが相まって、使うのが実に楽しい非常に優れたカメラへと進化している。
- ペンタックスは一眼レフ製品で、ニッチではあるが健全な写真市場の一角を維持できると考えているが、もしペンタックスが2026年に何も発表しなければ、同社の一眼レフラインナップに対する私のわずかな信頼も失われるかもしれない。ペンタックスの最新のデジタル一眼レフは、2023年の「K-3 Mark III Monochrome」であり、フルサイズデジタル一眼レフでは、2018年2月の「K-1 Mark II」だ。そう、2018年だ。ペンタックスの完全な沈黙はさておき、リコーは2025年に完璧な成果を上げた。確かに発売したカメラはGR IV 1機種だけだが、それは人々が長年待ち望んでいた素晴らしいカメラだ。リコーペンタックスの効率性には拍手を送らざるを得ない。2025年のリコーの評価は「B+」だ。
リコーは主要な製品がGR IV 1機種だけにもかかわらず、「B+」というなかなかの高評価となっているのはすごいですね。GR IVは「非常に価値のあるカメラ」「使うのが実に楽しいカメラ」という極めて高い評価になっており、PetaPixelではベタ褒めと言っても過言ではなさそうです。一方で、ペンタックスは2025年は新製品がなく、確かにPetaPixelの言うように2026年も何もないと、今後の展開に疑問符が付くかもしれませんね。
キテン
PENTAXには、これからも小型・堅牢なフィールドカメラの開発を頑張ってもらいたいです。また、同時に可能なかぎり軽量化も推し進めて、少しでも撮影領域の拡大を図って欲しいです。特に冬の寒さが厳しい北国や標高の高い山岳環境では、PENTAXの一眼は信頼性が高いと感じています。例えば、手袋を装着したままでも撮影意図をダイレクトに反映しやすいボディグリップや耐候性の高いシーリングなどは、撮影時のストレスを軽減できてとても安心できます。都市部や室内のような比較的外部環境が厳しくない撮影条件では、こういった特徴点にはなかなか気づきにくいものです。これからもタフで高いエルゴノミクスデザインの後継機種をリコーイメージングには期待したいです。
SoA
意外な高評価ですね。今年はGR IVに注力したと考えると、来年はいよいよPENTAXの番でしょうか。
K-1後継機かMF機か。どちらでも嬉しいので期待してます。
来年はリコーのPENTAXブランドの考え方が分かる年でしょうね。
キョウと俺
B+はモノ造り路線が揺らいでいないからと受け止めたいです。
”JAPAN”を意識した展開なんかどうでしょう。
カメラの性能ばかりでなくモノとしての存在感を求めたい。
楠井
リコーとしての評価は新製品の販売、そして今後の新製品の告知をしているためB+は納得ですが、PENTAXユーザーの私としては暗い1年になりました。
今年はボディ、レンズの新製品の発売どころか新製品の発表すらありませんでした。
あったのは何かアパレルや水筒などグッズ販売のみ…
Kマウント50周年記念と称して懐古にふけるのはいいですが、もう少し未来を見据えて製品開発してほしいと思います。
来年こそは新製品（グッズ以外）の発表を期待してます。
MZXKG
K10Dからのユーザーで今はK-1を所有してます。
ファンの方には申し訳ないですが個人的にはTKOとかいう方の影響がPENTAXとしてあまりいい方向に行かなかったのではないかと感じています。デジカメの外装遊びもフィルムもいいですけど、デジタルKマウント機の本軸があってのことなんじゃないかとずっと感じてきました。その方も今年初めにPENTAXを去りましたので、2026は何かまた新しい動きが出ることを期待しています。
リコー傘下に入ったPENTAXの進化が早く見たいです。
m2c
意外？な高評価でビックリです。一途な製品開発の賜物でしょうかね。
ただ、GRは順調ですが、Kマウントは本体もレンズも新製品の開発は厳しそうですね。