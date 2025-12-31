キヤノン「EOS R7 Mark II」は2026年前半（CP+の後？）に発表される？

Canon Rumorsに、キヤノンの新しいハイエンドAPS-Cカメラ「EOS R7 Mark II」の発表時期や画素数などに関する噂が掲載されています。
･Canon EOS R7 Mark II to Ship in the First Half of 2026
- 長年噂されていたEOS R7 Mark IIが2026年に登場するというのは新しい情報ではないが、2026年前半に発売されると伝えられ、今では確信が持てるようになった。正確な発表日は不明だが、CP+の後になるのではないかと推測している。
このカメラの仕様に関する情報が少しずつ入ってきている。数週間前にEOS R7 Mark IIには4000万画素センサーが搭載されると伝えたが、今回、全く新しい3900万画素の裏面照射型センサーになると聞いた。積層型かどうかはまだ分からない。
EOS R7 Mark II は 8Kに対応できると言われているが、フレームレートやRAW動画の可否に関しては現時点では不明だ。また、 EOS R7 Mark II にはEOS R5 Mark II やEOS R6 Mark IIIと同じ CFexpress / SDカードスロットが搭載されている。
このカメラがCP+の後に発表されるという私の予想が外れることを願っている。CP+前に発表されれば、高価なEOS R3 Mark IIのようなカメラだけが発表されるよりも、より多くの人々がワクワクするイベントになるだろう。同時期にレンズの発表もあるだろうが、それについては今は触れない。
EOS R7 Mark II の噂も徐々に具体的な内容になってきており、実際に登場する可能性が高くなってきているような雰囲気ですね。センサーに関しては今回3900万画素となっていて、これは3:2のセンサーで8Kを実現できる下限の画素数なので、8K動画対応を優先しているように感じます。R7 Mark II は高画素化や8K対応に加えてCFexpressにも対応するので、現行のEOS R7より一回り上のクラスのカメラになりそうですね。
あ～る君５号第Ⅱ幕
最近はCP+でもキヤノンは最新機材の体験という点でちょっと見劣りしてしまっており残念な気がします。ここ2月中旬の発表とcp＋で体験機の展示を望みたいところです。
EBC
キヤノンですからR6Mark3より高い金額にはならないようにすると思うのですが
そうすると積層は厳しいのかなぁ
望遠野郎
R6Ⅲですら積層にはなりませんでしたし、積層にすると価格も相応にあがりますから無いでしょうねえ。他モデルに使い道の無い高コスト過ぎるセンサーですからR６Ⅱ→R6Ⅲのような変化（進化）になると思います。
kakusan
R7IIには連射性能の向上を期待したいのでCFexpress対応は良いニュース
プリ連続撮影やブラックアウトフリー撮影にも期待してます
去年は噂ばかりだったので早めの発表になってくれると嬉しいですね
シュワシュワ
R7に8K需要があるとは思えませんが…
それに対応できるレンズも乏しいのにどうしようと言うのでしょう？
7Dmk2の後継ポジションを期待してますが、コストを考えるとやはり積層は無理で、良くて部分積層クラスでしょうか？
動体フォトグラファーに希望をください！
話は逸れますが、管理人様、今年も1年お世話になりましたm(_ _)m
R1持ち
やはりVR特化なんでしょうか…
スチル用高速APS-Cというのはもう需要はないという判断なんですかね。個人的にはD500に類するボディはミラーレスには完全に存在していないので欲しいのですが…難しいのかな
ゆーた
もし3900万画素の積層型センサーなら、X-H2とH2Sが統合されたような機種になりますね。レンズ次第では乗換えてしまいそうです。