PetaPixelのパナソニックの2025年の評価は「B-」

PetaPixelに、2025年のパナソニックの新製品の総括と評価に関する記事が掲載されています。
Panasonic in 2025: Great New Full-Frame Cameras and Lenses
- パナソニックの2025年は、強力なフルサイズハイブリッドカメラLUMIX S1IIと、待望の高解像度機のアップデートであるS1RIIが目玉で、LUMIX Sシステムにとって素晴らしい年だったが、マイクロフォーサーズシステムにとっては不気味なほど静かな年だった。
- m4/3は今年は新しいカメラもレンズも何も発表されなかった。パナソニックのm4/3カメラのリリースは近年少なくなり、間隔も長くなっている。個人的にはm4/3はかなり気に入っていて、今でも注目に値するシステムだと考えているが、パナソニックはそうは考えていないようだ。
- S1R IIは、パナソニックのフルサイズボディの中では最も完成度が高くバランスに優れた製品だ。また、S1IIは史上最高の動画撮影機能を備えたミラーレスカメラの1つと言えるだろう。800ドル安いS1 IIEは依然として優れたカメラだが、部分積層ではないため、S1IIと異なり特別な機能はなく、同じ価格でZ6IIIを購入できる。
- レンズはLUMIX Sレンズが24-60mm F2.8と100-500mm F5-7.1のわずか2本だが、どちらも良いレンズだ。24-60mm F2.8はわずか899ドルの手頃な価格で、高いクオリティと十分な利便性を兼ね備えている。
- パナソニックの今年の製品は昨年よりも多様性には欠けていたが、S1IIとS1R IIが優れたカメラであることに疑いの余地はない。もしマイクロフォーサーズへの取り組みを評価するとしたら、同社はF評価となるだろう。パナソニックのフルサイズシステムはニッチで専門的な分野に属するが、同社は興味深い機能と技術を備えた優れたカメラを製造している。2025年にS1II、S1IIE、S1RIIが加わったことで、LUMIX Sシステムは価格帯と用途の全範囲にわたって優れた選択肢を提供している。S1IIは要求の厳しい映像制作者にとって市場最高のハイブリッドカメラと言えるだろう。S1R IIは写真家にとって抜群のカメラだ。同社の2本のズームも、それほど刺激的ではないにせよ、歓迎すべき製品だ。パナソニックの2025年の評価は「B-」
パナソニックはフルサイズ機のS1II / S1Rが非常に高く評価されていますが、m4/3のカメラやレンズが全く登場しなかったことで減点されているようですね。LUMIX Sの2本のズームに関しては良好な評価ではあるものの、レビュアーにとってはそれほどインパクトのあるものではなかったようです。来年はm4/3の新製品が登場するのかどうかが気になるところです。
動画については満点だと思うけど、静止画の像面位相差AFはまだまだですね。でも、レンズも良いし少し厳しい評価かもしれませんね。
製品開発力、技術をuserの期待や要望とうまく合致させ切れていないのが惜しくてなりません。持っている技術の組み合わせで爆発的高評価、需要を生み出す力は3台メーカ同等か、場合によってそれ以上のようにさえ感じています。どのメーカーにも言えると思いますが最新、ハイエンドスペックの詰め込みに...という傾向が強すぎる気が個人的にはしています。EVF内蔵のS９、やはり相当売れると思います。panasonicさんとしては、EVF性能が気になると思いますが、かつて様々な機種で使ったレベルでも可としてEVF内臓（RFタイプ）を是非ともお願いしたいです。
パナにはm43のコンパクト機出して欲しいですねぇ
令和最新版でGM5mk2とか出たら間違いなく購入しますね！
その他にも古くなったレンズのモデルチェンジ等々要望はたくさんあります
お願いしますよpanasonicさん
ミラーレスとして、マイクロフォーサーズのLumixを使っており、古いG9Proですが動画メインで使っており、特に不満はありません。
但し、コンパクトで軽いシステムなのに、今年は全く新製品が発表されず残念です。
来年は、ｍ4/3もしっかり開発発表して、もっともっと良さをアピールして欲しいです。
パナには今時のコンパクト機をm4/3で1台
期待しています
今年は待ちに待ったS1RⅡを出して貰えたので、個人的には「Year of L-mount」として大いに盛り上がりました。
今更ながらにS PROの16-35と70-200F2.8も（USEDで）購入して、紅葉撮影は特に楽しめました。
S PROのレンズは長らくモデルチェンジしていないので、来年はそのあたりのリニューアルの年になりますかね？
金額的に買い替えられませんが、L-mountを活性化させて欲しいです。
ボディはL-mountの小型機（S9のテコ入れ版）に期待。