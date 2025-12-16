ニコンから間もなく何らかの発表があるかもしれない？

Nikon Rumorsに、ニコンが間もなく何かを発表するかもしれないという記事が掲載されています。

･Something new could be announced or released in the next 24-48 hours

ニコンは今後24〜48時間以内に何かを発表またはリリースする可能性がある。それが何なのかは分からないが、ファームウェアのアップデートかもしれない。

ニコンが間もなく何かを発表するようですが、全く噂が流れていなかったので新型カメラの可能性は低いと思いますが、どうなることでしょうか。ファームウェアのアップデートならそれはそれで歓迎ですが。