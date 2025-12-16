ニコンから間もなく何らかの発表があるかもしれない？

Nikon Rumorsに、ニコンが間もなく何かを発表するかもしれないという記事が掲載されています。
･Something new could be announced or released in the next 24-48 hours
- ニコンは今後24〜48時間以内に何かを発表またはリリースする可能性がある。それが何なのかは分からないが、ファームウェアのアップデートかもしれない。
ニコンが間もなく何かを発表するようですが、全く噂が流れていなかったので新型カメラの可能性は低いと思いますが、どうなることでしょうか。ファームウェアのアップデートならそれはそれで歓迎ですが。
daipa
フィルムグレインの多くの機種への展開とか？
オフライダー
70-200nm2.8の2型発表とか？
saru
ニコン公式Download Centerの「What’s New」に、Z 9 Firmware 5.30 と Z5II Firmware 1.10 が 2025-12-16 付で掲載されており、予告の「何か」はこのファーム更新を指していた可能性が高いです
Nanigashi300
Z9iiの開発発表くらいはぼちぼち来て欲しいです。どれだけ存在感を濁してでも構わないので。
まーやん
シネマレンズの発表とか？
ぷくぷく
ここ最近、半導体価格が急上昇しているので、真っ先に価格の改定とか思ってしまいましたが･･･
マレン
ぷくぷくさんのコメント見て流石に今回ではないだろうとは思いつつカメラに積んでいるバッファメモリの種類によっては各社値上げ発表がある可能性もあるのかと思いました。
顕著なのはDRAMですが、NANDなど半導体全体が値上がりしてるのでバッファメモリだけでなくセンサーのコストも各社上がってる可能性はあるのかな。
捨丸
1型コンパクトデジタルカメラDLシリーズの発表とか？
シュワシュワ
D500正統後継となるZ90の大発表…
だったら面白いなぁｗ
ロクに情報もなく妄想するのは楽しいですね
ごいに
Z9の更なるアップデートであるなら大歓迎です。
アップデートの度に進化を遂げており、当初の破格値だったことも含めて本当に買って良かったと思えるカメラです❗️
とも
Z9 Ver.5.30 が公開されましたがこれの事ではないですよね？
Z 7ユーザー
Z 7Ⅱの後継機70〜80MPで開発発表。
発売は来年春だったら嬉しいな。
Nikon Z7Ⅱ＆Z5Ⅱオーナ－
Z9のVer.5.30 と Z5ⅡのVer.1.10 が告知されましたね。
Z5Ⅱは早速取り込みました。