マップカメラの12月のランキングで初登場の「α7V」が圧倒的大差で1位に

THE MAP TIMESに、2025年12月のマップカメラのデジタルカメラの販売台数ランキングが掲載されています。

･2025年12月 新品・中古デジタルカメラ人気ランキング

新品デジカメ12月ランキング



1位 SONY α7V

2位 FUJIFILM X-T30 III

3位 FUJIFILM X-M5

4位 FUJIFILM X-E5

5位 FUJIFILM X-T5

6位 OM SYSTEM OM-3

7位 Nikon Z5II

8位 RICOH GR IV

9位 SONY α7C II

10位 RICOH GR IIIx

11位 EOS R6 Mark III（ランク外）





1位 SONY α7V 2位 FUJIFILM X-T30 III 3位 FUJIFILM X-M5 4位 FUJIFILM X-E5 5位 FUJIFILM X-T5 6位 OM SYSTEM OM-3 7位 Nikon Z5II 8位 RICOH GR IV 9位 SONY α7C II 10位 RICOH GR IIIx 11位 EOS R6 Mark III（ランク外） 12月19日発売の『SONY α7V』が、大方の予想通り初登場1位を飾ることに。ダントツもいいところ、とにかくその数が凄い！なんと2位から5位を占めたFUJIFILM勢の合計数よりも多い販売台数を記録した。大変な数の予約を受けることになったが、メーカー側もその要望にしっかりと応えてくれ、十分な数を供給してくれた。

2位以降も大変なことに。2位『X-T30 III』、3位『X-M5』、4位『X-E5』、5位『X-T5』と、FUJIFILM勢がずらりと並ぶことに。長引く供給不足もあり、このところ以前のような勢いが失われつつあると思われていたFUJIFILM勢。2025年最後に一気に巻き返しを成し遂げた。

6位にはちょっと懐かしい名前が。『OM SYSTEM OM-3』が、なんと2025年3月初登場1位を飾って以来、久々のランクインだ。

7位に『Nikon Z5II』が入りました。前回5位からランクダウン、このところランキング中位に位置することが多くなりました。

8位『GR IV』、一つ置いて10位『GR IIIx』と、RICOH勢は今回失速。といっても人気は相変わらずで、今回はこれまでに比べメーカーからの供給数が少なかったことが原因。

前回華々しく初登場1位を飾ったEOS R6 Mark IIIですが、今回ランキングに名前がありません。なんと、ランク外11位という結果に。現在はボディ単体レンズキットとも、在庫に関して問題はない。発売月に多く売れすぎてしまったということだろうか。

α7Vの1位は予想通りと言ってもよさそうですね。供給も潤沢だったようで、2位以下を大きく引き離しての1位となったようです。今後もこの勢いが続くのか注目したいところです。

2位から5位までは富士フイルムで、1位こそソニーの新製品に譲ったもののマップカメラでは相変わらず富士フイルムは非常に強いですね。

あと、気になるのは今回1機種もランクインしなかったキヤノンで、新製品のEOS R6 Mark IIIが供給不足になっていないにもかかわらず早くもランク外になってしまったのが気になるところです。