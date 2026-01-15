富士フイルム「X-H2S」に終売の兆し？「X-H3S」は登場は近い？

Fuji Rumorsに、富士フイルムX-H2が販売店のサイトから削除されているという記事が掲載されています。

･Fujifilm X-H2S Removal from Some Stores Fuels Speculations about Fujifilm X-H3S

一部の店舗のページでX-H2Sが削除されたことが、富士フイルム X-H3S に関する憶測を呼んでいる。これがX-H2Sの終焉なのだろうか？ そう断言するにはまだ時期尚早かもしれないが、米国の販売店「Moment」が、ラインナップからX-H2S を削除したことに注目したい。X-H2Sは、B&H Photo では「6～10週間後に入荷予定」となっているが、米国のAmazonや Adorama では現時点で在庫がある状態だ。



Moment のサイトから X-H2S が消えていることに気づいたFuji Rumorsの読者からは、「富士フイルム X-H3S が間もなく登場するのか？」という質問が寄せられている。



それはもっともな疑問であり、私はできるだけ早くその答えを突き止めたいと考えている。現時点で判明しているのは、2026年がまさに、富士フイルムがカメラを第6世代のプラットフォームへとアップグレードし始める年になるということだ。



富士フイルムのラインナップにおいて、X-H2Sは最初の第5世代機であった。したがって、再び X-H Sシリーズが新たな時代の幕開けを飾るということは、あり得ないことではない。しかし、繰り返すが、現時点ではまだ具体的な噂は入ってきていない。

まだ1つの販売店のページが削除されただけなので、X-H2Sの終売が確定したわけではありませんが、X-T5よりもX-H2Sの方が先に発売されているので、モデルチェンジの順番的には9月発表の噂が流れているX-T6よりも先にX-H3Sが登場しても不思議はありませんね。もし、X-H3SがCP+で登場すれば富士フイルムの目玉製品になりそうですが、どうなることでしょうか。