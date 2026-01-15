2026年に登場が噂されているニコンの新製品のリスト

Nikon Rumorsに、ニコンから2026年の登場が期待される新製品のリストが掲載されています。

･What to expect from Nikon in 2026

2026年のニコンに期待されることの最新リストは以下の通り。

ニコン Z9II： 2026年にリリースされる唯一のハイエンド機となる見込み（2026年3月以降を予想）。

ニコン Z30II、あるいはそれに類するモデル（春から夏を予定）： Z30は、モデルチェンジの時期を迎えている。これが「ミニZRになるという未確認の報告もあるが、現時点では確認できていない。最も可能性が高いシナリオは、ニコンがいくつかのREDの機能を追加しつつ、名称は「Z30II」とする形だ。RED KomodoはSuper 35mmセンサーを搭載しており、これは一般的にAPS-C相当と見なされている（通常のAPS-Cセンサーよりもわずかに大きいが）。ニコンがSuper 35mmセンサーを搭載した新しいカメラをリリースするかについては、私は非常に懐疑的だ。そのシリーズはREDブランドの下に維持されると考えている。

Z70-200mm f/2.8 II：今後2〜3ヶ月以内に発表されると噂されている（24-70mm f/2.8 S IIと同様の展開）。

新しい、あるいはより安価な14-24mm または 14mmなどの広角レンズ： 新しい24-105mmの相方として、また Z5II との組み合わせを想定したレンズ。これはZ14-24mm f/2.8 S レンズの後継機ではない。

Z100-300mm または 120-300mm f/2.8：後日の登場が期待される。

Z85mm f/1.4：35mmおよび50mm f/1.4レンズのラインナップを完成させるもの。後日の登場を予定している。

さらなる Nikkor Z シネマレンズ： これについては数ヶ月前から報じられてきた（最初のティザーが出るだろうか）。

多くのニコンZRのファームウェアアップデート： 次回のアップデートには、AF性能を犠牲にする代わりに動画品質を向上させる、何らかの新しい記録モードが含まれるとの噂がある。一週間前、ZRのファームウェアアップデートではなく新しいレンズが登場したが、これは私の誤りだった。

結論として 2026年のニコンは、レンズ、カメラ、ファームウェア、ソフトウェアを含め、より動画志向の製品（ニコン＋RED）に注力すると予想される。

今年の最注目製品はやはり新フラッグシップ機のZ9IIになりそうですね。詳細はまったく分かりませんが、どこまで進化するのか楽しみです。また、Z30後継機は正常進化モデルになるのか、それとも噂が流れたAPS-C動画機のZRcとして別路線のカメラになるのか気になるところです。

また、レンズでは非Sの広角ズーム（または超広角単焦点）や、非Sの85mm f/1.4が登場するようで、購入しやすいレンズも増えそうですね。