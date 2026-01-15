2026年に登場が噂されているニコンの新製品のリスト

Nikon Rumorsに、ニコンから2026年の登場が期待される新製品のリストが掲載されています。
･What to expect from Nikon in 2026
2026年のニコンに期待されることの最新リストは以下の通り。
- ニコン Z9II： 2026年にリリースされる唯一のハイエンド機となる見込み（2026年3月以降を予想）。
- ニコン Z30II、あるいはそれに類するモデル（春から夏を予定）： Z30は、モデルチェンジの時期を迎えている。これが「ミニZRになるという未確認の報告もあるが、現時点では確認できていない。最も可能性が高いシナリオは、ニコンがいくつかのREDの機能を追加しつつ、名称は「Z30II」とする形だ。RED KomodoはSuper 35mmセンサーを搭載しており、これは一般的にAPS-C相当と見なされている（通常のAPS-Cセンサーよりもわずかに大きいが）。ニコンがSuper 35mmセンサーを搭載した新しいカメラをリリースするかについては、私は非常に懐疑的だ。そのシリーズはREDブランドの下に維持されると考えている。
- Z70-200mm f/2.8 II：今後2〜3ヶ月以内に発表されると噂されている（24-70mm f/2.8 S IIと同様の展開）。
- 新しい、あるいはより安価な14-24mm または 14mmなどの広角レンズ： 新しい24-105mmの相方として、また Z5II との組み合わせを想定したレンズ。これはZ14-24mm f/2.8 S レンズの後継機ではない。
- Z100-300mm または 120-300mm f/2.8：後日の登場が期待される。
- Z85mm f/1.4：35mmおよび50mm f/1.4レンズのラインナップを完成させるもの。後日の登場を予定している。
- さらなる Nikkor Z シネマレンズ： これについては数ヶ月前から報じられてきた（最初のティザーが出るだろうか）。
- 多くのニコンZRのファームウェアアップデート： 次回のアップデートには、AF性能を犠牲にする代わりに動画品質を向上させる、何らかの新しい記録モードが含まれるとの噂がある。一週間前、ZRのファームウェアアップデートではなく新しいレンズが登場したが、これは私の誤りだった。
- 結論として 2026年のニコンは、レンズ、カメラ、ファームウェア、ソフトウェアを含め、より動画志向の製品（ニコン＋RED）に注力すると予想される。
今年の最注目製品はやはり新フラッグシップ機のZ9IIになりそうですね。詳細はまったく分かりませんが、どこまで進化するのか楽しみです。また、Z30後継機は正常進化モデルになるのか、それとも噂が流れたAPS-C動画機のZRcとして別路線のカメラになるのか気になるところです。
また、レンズでは非Sの広角ズーム（または超広角単焦点）や、非Sの85mm f/1.4が登場するようで、購入しやすいレンズも増えそうですね。
fj
Z9IIとZ70-200mm f/2.8 IIは同時発表でしょう！楽しみです！
daipa
120-300mm f/2.8を待っています。動画志向の場合も含め、期待は大きいです。良いニューズを待ちます。
Nanigashi300
Z9iiのニュースはとても楽しみですが、一方で自分の持っているZ9は現時点でも
「正真正銘何処にも隙が見当たらず、限りなく“完成”に近いカメラ」なので、
EXPEED8とコンテンツ認識？を積む以外に何をどうするんだ？という
印象もまたあります。
α7vはスタンダード機の常識を塗り替えましたが、Z9iiはフラッグシップ機の
常識を変えてくれる存在になるでしょうか。
妥協したモノを作りたがらないNikonの性格なので、「自分の想像し得ない
ものすごいことが起きるかも」という期待もあります。
ZRcの噂も別の記事で過去にありましたが、こちらの情報源では「Z30ii」推し
みたいですね。Z CINEMAブランドは冠さず「最廉価」かつ「最新Vlog機」、
飽くまで「Nikon」のカメラとして売るならそれが良いとも思います。
DXフォーマットなので、未来のシネレンズを付けても持て余すことに
なってしまいますからね。但しここでもNikonは妥協を許さないでしょう。
もし「ZRc」として出すなら、先代より価格は高めになると思われます。
余談ですが、「Z5ii 24-105レンズキット」のPR動画が数時間前に日本の
NikonアカウントからYouTubeで公開されましたね。詳細にどんなレンズなのか、
国内価格は24-50mmとどれだけの差があるのか、気になります。
原生花園
Z 70-200mmのII型は、少しでも軽量化をお願いしたいです。
Z 9IIも何かサプライズがあるでしょうから、今からワクワクしてます！
国内でも発売開始になる24-105mmはまず購入し、その後の展開にもついていく構えでおります。
望遠野郎
300mm f/2.8は軽量化のソニー、ズームのキヤノンとは別で400mm f/2.8とかのようにテレコン内蔵が良いなあ。それなら６６３から買い換えするかも
ノラ
個人的には100-300又は120-300はF4であればと。
FマウントのAF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VRからの更新でNIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR Sを考えていましたが、270mmからF5.3になるようで、航空祭にはうってつけではありますが、やはり普段使いにはF値がな、といまだ購入には至らず。
かと言って70-200/2.8までは求めておらず、焦点距離は300mmは欲しいところで。