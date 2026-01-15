リコーが「GR IV Monochrome」を正式発表

リコーが、GR IVのモノクロバージョン「RICOH GR IV Monochrome」を正式に発表しました。
･モノクローム専用ハイエンドコンパクトデジタルカメラ「RICOH GR IV Monochrome」を新発売
- リコーイメージング株式会社は、ハイエンドコンパクトデジタルカメラ「RICOH GR IV」をベースに、新たに専用イメージセンサーを搭載し、モノクローム撮影に特化した「RICOH GR IV Monochrome」を発売する。発売日は2026年2月13日。
- 究極のモノクローム表現を目指し、APS-Cサイズ相当で有効約2574万画素の高精細な画像が得られる、ローパスフィルターレス仕様のモノクローム専用CMOSイメージセンサーを新たに搭載。一般的なカラー用イメージセンサーと異なり、1つ1つの画素が被写体の輝度情報を取得し、レンズを通して入ってきた光の情報をダイレクトに取り込めるため、シャープで階調豊かなモノクローム描写を可能とし、また高感度の特性を生かした粒状感を強調する作品作りも可能に。
- レンズユニット内に、ワンタッチでON/OFF可能な赤色フィルターを内蔵。赤色の波長の光のみを通すことで、例えば青空のトーンを落として白い雲との対比を強調したり、赤い被写体を明るく描写して存在感をより強めるといった、ドラマチックな描写が可能。
- モノクローム専用のイメージコントロールを搭載し、多彩なモノクローム表現を可能にしている。
- 全体の色味や質感を統一することで、白黒写真のプリミティブな世界観を演出するため、マグネシウム合金の外装およびレリーズボタン、リングキャップにはマットブラックを採用し、ツヤを抑えた色合いと深い質感、しっとりとした手触りが特別なGRであることを実感できるデザインとしている。また、前面のGRロゴには、外装の塗装と光沢感の異なるセミグロスブラックを採用。さらに、電源ボタンライトも白色に変更し、モノクロームの世界観を随所に表現。
- 従来のメカニカルシャッターに加えて、より高速なシャッター速度での撮影が可能な電子シャッターを搭載しています。最高1/16000秒までシャッター速度を上げることができ、モノクロームセンサーならではの日中の高感度特性を生かした作品作りや、非常に明るい場所でも絞りを開けて撮影したい場合に有効。
開発発表されていたGR IV Monochromeが正式に発表されました。モノクロ専用センサーによる階調表現や高感度性能などに大いに期待したいところです。モノクロ専用のイメージコントロールも楽しめそうですね。外観も通常モデルのGR IVから結構多くの点で変更されており、より落ち着いたデザインになっているようです。
キテン
モノクロの世界観に合わせたボディ外装になっていたりと徹底していますね。それがさらにGRのステルス性に寄与してそうでナイスです。先のHDF版と両持ちして撮影を楽しみたいと思います！
Oto
モノクロ専用機、高感度に強かったりして欲しいですが、自分はPhotoshopでモノクロを細かい設定で作り込みしているのでそれでいいかなと思ってます。と、自分に言い聞かせ物欲を抑えていますが、どうなることやら。
SPF
以前の情報ではレンズがモノクロ専用設計になると言われていましたが、特にそういうわけではないようですね。
NDフィルタの代わりに赤色フィルタが搭載されているのが興味深いです。高速電子シャッター搭載のおかげかな。
ワンタッチで赤色フィルタかけられるのは便利そうです。
タロイモ
スナップシューターこそモノクロが楽しいですね
高めの値段設定ですが欲しければ手に入れたいです
キョウと俺
モノクロ特化仕様
くすぐります
まいったぜ
フォトショップでは成し得ない
画像データが得られる？
プリンターを買い替えるハメにつながるかも
Toshi
公式ストアで 283,800 となってますね
通常版 +9 万ですか、、
レッドフィルターには惹かれるのですが、うーん
ほの
マップカメラ
すでに、売り切れ、です。
荒野のスイマー
きたー！
抽選申し込むぞー
KISS Rを待ちながら
実に渋くて格好良いですね！
とはいえ、リコーイメージングストアで標準価格28万、会員価格でも25.5万かつ抽選販売。。
お金と運のある方にぜひチャレンジしていただきたいです
m2c
カラー画像のモノクロ加工でもなんとかなるかなって思っていたんですが、逆に、昔のモノクロ写真プリントをAIカラー化したのを見た時にちょっと心が動いたんですよね。鮮やか。
本末転倒でモノクロ専用機が欲しくなっています。
HiT
無印GR IVは諦めましたが、Monochromeは欲しい。すぐに手に入るなら購入しますが、果たして。
123改め456
また魅力的な機種が登場しましたね。
今のところお値段が判明してるとこでは25万ちょいですね。
高価と言えば高価かもしれませんが昨今の調教されたwインフレ脳的には普通な気もします(;^_^A モノクロに特別なこだわりを持たれてる方にはたまらんのではないでしょうか。公式を見ていたらフォーマットにRAW+というのがありますね。RAWより撮影可能枚数が減るところをみるに上位の存在みたいでちょっと気になりました。
自分はレタッチ作業をしていてどうにも納得した色が出ない時にモノクロに逃げて?何度も救われたことがある程度なので消極的モノクロ派そんなレベルでございます。
Shosyo
期待していたフィルターが実装されたようで、一歩、いや二歩は前進か。
で、２８万かぁ！
GR好き
HDRが先だと思っていましたが突然の予約案内で即繋げましたが既に予約満席でした。他店へTELした所、入りは少ないとメーカーから告知されているそうで、間際でしか分からないそうです。高校時代にアイドルもモノクロフィルムで撮ってたなぁ。懐かしさのあまり予約入れました。
荒野のスイマー
何気に電子シャッターで1/16000って機能が新しい、と思ったら追加ファームでGR4にも適応予定とのこと
嬉しいですね(^^)