リコーが「GR IV Monochrome」を正式発表

リコーが、GR IVのモノクロバージョン「RICOH GR IV Monochrome」を正式に発表しました。

･モノクローム専用ハイエンドコンパクトデジタルカメラ「RICOH GR IV Monochrome」を新発売

リコーイメージング株式会社は、ハイエンドコンパクトデジタルカメラ「RICOH GR IV」をベースに、新たに専用イメージセンサーを搭載し、モノクローム撮影に特化した「RICOH GR IV Monochrome」を発売する。発売日は2026年2月13日。

究極のモノクローム表現を目指し、APS-Cサイズ相当で有効約2574万画素の高精細な画像が得られる、ローパスフィルターレス仕様のモノクローム専用CMOSイメージセンサーを新たに搭載。一般的なカラー用イメージセンサーと異なり、1つ1つの画素が被写体の輝度情報を取得し、レンズを通して入ってきた光の情報をダイレクトに取り込めるため、シャープで階調豊かなモノクローム描写を可能とし、また高感度の特性を生かした粒状感を強調する作品作りも可能に。

レンズユニット内に、ワンタッチでON/OFF可能な赤色フィルターを内蔵。赤色の波長の光のみを通すことで、例えば青空のトーンを落として白い雲との対比を強調したり、赤い被写体を明るく描写して存在感をより強めるといった、ドラマチックな描写が可能。

モノクローム専用のイメージコントロールを搭載し、多彩なモノクローム表現を可能にしている。

全体の色味や質感を統一することで、白黒写真のプリミティブな世界観を演出するため、マグネシウム合金の外装およびレリーズボタン、リングキャップにはマットブラックを採用し、ツヤを抑えた色合いと深い質感、しっとりとした手触りが特別なGRであることを実感できるデザインとしている。また、前面のGRロゴには、外装の塗装と光沢感の異なるセミグロスブラックを採用。さらに、電源ボタンライトも白色に変更し、モノクロームの世界観を随所に表現。

従来のメカニカルシャッターに加えて、より高速なシャッター速度での撮影が可能な電子シャッターを搭載しています。最高1/16000秒までシャッター速度を上げることができ、モノクロームセンサーならではの日中の高感度特性を生かした作品作りや、非常に明るい場所でも絞りを開けて撮影したい場合に有効。

開発発表されていたGR IV Monochromeが正式に発表されました。モノクロ専用センサーによる階調表現や高感度性能などに大いに期待したいところです。モノクロ専用のイメージコントロールも楽しめそうですね。外観も通常モデルのGR IVから結構多くの点で変更されており、より落ち着いたデザインになっているようです。