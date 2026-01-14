ペンタックスには徹底的にシンプルな一眼レフカメラを期待したい

写真家の田中希美男氏が、Xでペンタックスの次の機種に関する提案をポストしています。
- 親分のRICOHがOKしてくれればの話だけど、もしPENTAXの次機種が可能なら徹底的にシンプル機能のカメラを期待したいです。AF、AE、SRは必須機能、ただしスリムな単機能化にダイエットしてマニュアル操作重視の一眼レフカメラ、ってどうでしょうか？これ、ぼくの〝夢〟ですからツッコミなしで。
当サイトでもペンタックスに「シンプルなスチル機」を希望するコメントが結構多いので、田中氏の提案に賛成するペンタックスファンの方は多いような気がします。徹底的にシンプルと言っても、ここではAF･AE･SRは必須機能ということなので、実際の販売を考えた現実的な提案ですね。マニュアル操作でじっくり撮影する写真体験を楽しめるようなカメラが出てくれば面白いかもしれません。
デジタルXA
私もシンプルには賛成ですが、AFの進化に慣れるともう戻れないように思う。
ただ、全面位相差ができるようになってきているので、ピーキングの機能を進化させれば、意識してピンポイントでピントを合わせられれば面白いかもしれませんね。
AEは、EVFやモニターが進化して忠実に色味が再現できるようになれば、それで良い気がします。
まあ連写でブラケット撮影が出来ればいいかな。
SRは、まあ必須ですね。
特に、モニターで撮影するスタイルでは、SRに依存するしかないように思う。
まあ、AF,AE,SRは必要おっしゃっているので、この投稿、何を削りたいのか、今ひとつよくわからない。
高速連写とかは不要って事かな？
これは私もそう思います。
でもプリ連写は便利だし、結果的に高速連写が必要になるので、何とも。
なかなか機能を削るのは難しいですね。
簡単にいえば、現像ソフトでやれる事を全て排除すれば、シンプルになる様に思います。
タイチ
むしろAFもAEも不要でスプリットやマイクロプリズムなどの距離計と針式の露出計があれば最高の撮影体験が出来ると思います。
最新の便利機能は他社に任せればいいのです。
イチゲキ
Pentax MXを年に数回使用してますが、一言で言えばこれのデジカメ版が欲しいです。なのでAF、連写はいらないです。
なんだったらSDカードスロットも省いて内蔵メモリ36枚撮りな仕様でもかまいません。RAW+JPEGは1枚換算でお願い(^_^;)
背面液晶ディスプレイもいらないです。設定、撮影画像ダウンロードはUSB-C/Bluetooth/Wi-Fi経由でスマホからで。
で、MXデジタル(?)に40mm単焦点をつけてスナップ撮影をしたいです。
タロウカジャ
基本を押さえたあっさりした製品を提供しても売れないでしょう。ペンタックスファンだけでなく一般の方を含めて買ってもらうためにはある程度機能を盛り込まないと見向きもされないでしょう。
外観や持った感じは往年の名機SPあるいはMEがいいでしょう。操作性はかなり練り上げたものです。フルサイズにこだわらないのでAPS-Cでも良いと思います。
それと静止画だけでなく動画機能の搭載が必要です。
市場は世界だと言うことを忘れないよう。ペンタックさんには、頑張って頂きたい。
m2c
Limitedレンズを使いたくなる本体であればなんでもいいですが、余計なものは確かにいらないですね。ただ、本体モーターは必要でしょうね。あと最近はスマホ連動が当たり前なので、ぶっちゃけ、背面液晶は無しで、その代わりスマホと常時接続していれば問題ないかな。遠隔操作もできればなお良いし、そもそもそうなると、本体にSDカードすらいらないかもしれないですね。
個人的には、ダイヤルすら無いMZ-3のデジタル版があのサイズで出て欲しいですね。Limitedレンズがよく似合う気がする。
KJ
人物は瞳AF、冬の手袋をしての風景は視線入力が大助かり
なのでMFにはもう戻れずAFが効かずMFを使用する時は
拡大して合わせるのでもうEVFしか考えられないのです、
露出はMしか使っていませんが。
AFは最新の機能でなく３０年以上前からあるわけで。
k-wan
k-1の1キロボディにスターレンズの組み合わせは流石につらくなってきました。年かなと
正直 可動液晶なしアストロなし連写なし
AFなしでハイブリッドファインダーのMF機が欲しいですね
最近ＸマウントにフォクトレンダーレンズでMFが楽しいのでPENTAXからMFが楽しくなる軽いカメラを希望します。
望遠野郎
まあ、この要望のレフ機ならハイエンドミラーレスの様な過剰な性能は無用で無縁ですが、現実問題として「それでどれだけ売れるのか？」ということですよね…。
フィルム機ライクなデザインとかを持ち出せば最初はそのレトロかつシンプルさで話題になるかもですが、たぶんそれでは後が続かないかと。人気が微妙なところのX halfと同じ感じになるかもです。
レトロ路線でここ最近ではしっかり売れ行きを出してるニコンZfなんかはレトロでありながらしっかり性能を持たせてるところも大きいかと（富士Xマウントも元々はこの路線でしたね）
うなじゅう
MZ-3と同じデザインと操作系で、背面モニター固定で構わないので同じ厚みというか、薄いボディで画素数は少なくて良いので35mmフルサイズセンサーのKマウントデジカメ。高級感を出すなら重くて高くても良いし、高級感なくて軽くても良い。ずっと待ってます。できるだけ多くのレンズが使えると嬉しいです。
元PENTAXユーザー
PENTAXがこれだけ縮小したのはコアな既存ユーザーの意見を聞きすぎたことも要因かと思います。また、後継機種のアナウンスもなしに相次ぐ主力機種の生産終了は既存ユーザー離れを招いたのでは？
daipa
すでにペンタックスにはレンズとカメラの設計者はいなくなっているでしょう。さらに、カメラもレンズも生産をしていないような状況なので、生産体制もなくなっているように思えます。このような状況で、Kマウントの新製品の開発、発売も難しいように思います。工場で働く人にも生活がありますから。