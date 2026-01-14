ペンタックスには徹底的にシンプルな一眼レフカメラを期待したい

写真家の田中希美男氏が、Xでペンタックスの次の機種に関する提案をポストしています。

･田中希美男@thisistanaka

親分のRICOHがOKしてくれればの話だけど、もしPENTAXの次機種が可能なら徹底的にシンプル機能のカメラを期待したいです。AF、AE、SRは必須機能、ただしスリムな単機能化にダイエットしてマニュアル操作重視の一眼レフカメラ、ってどうでしょうか？これ、ぼくの〝夢〟ですからツッコミなしで。

当サイトでもペンタックスに「シンプルなスチル機」を希望するコメントが結構多いので、田中氏の提案に賛成するペンタックスファンの方は多いような気がします。徹底的にシンプルと言っても、ここではAF･AE･SRは必須機能ということなので、実際の販売を考えた現実的な提案ですね。マニュアル操作でじっくり撮影する写真体験を楽しめるようなカメラが出てくれば面白いかもしれません。