富士フイルム「X-T6」はバリアングルモニタを採用？

Fuji Rumorsに、富士フイルムX-T6が既にベトナムのカメラ店のサイトに載っているという記事が掲載されています。
･Fujifilm X-T6 Coming in September: Listed by Fujifilm Shop Vietnam
- ベトナムのXCameraのFujifilm Shopが準備を進めているようで、すでにX-T6の専用ページが開設されている。このカメラ店は次のように書いている。
「この製品はまだ正式に発売されていない。この情報は参考資料だ」
では、彼らが私たちに提供している「参考資料」とはどのようなものだろうか?
その参考資料では4000万画素のX-Trans VIセンサー（これは理にかなっている）、X Processor6（これも理にかなっている）、そしてバリアングルモニタを搭載するとされている。これはX-T5の3方向チルト式モニターよりも「優れた設計」だからだということだ。
私がX-T4のバリアングルモニタをあまりに頻繁に使うので、もしかしたらバリアングル愛好家になったのではと疑問に思う人もいたが、安心して欲しい。3方向チルトこそが私の求める全てだ。
ベトナムの富士フイルムショップの言及が正しく、X-T6にバリアングルモニタが搭載されるとすれば、それは次のいずれかを意味する。
･富士フイルムがインフルエンサーの意向に屈した。
･XHシリーズが廃止され、X-Tシリーズが再び主力製品として復活することになった。
富士フイルムのX-Tシリーズは、X-T3がチルトでX-T4がバリアングルになり、X-T5で再びチルト（3方向）になりましたが、後継機のX-T6では再びバリアングルになるのでしょうかね。もし、本当にバリアングルになるとしたら、Xユーザーの間でかなり賛否が分かれそうです。
hui
折衷案がバリチルなのでしょうが分厚くなるので好みません
動画ユースを高める戦略であればバリアンですがT5までの形状ではホールド感が万全とは言い難いです
自分は質実剛健な現状維持を推します
XTR
Hシリーズ廃止して、Tシリーズバリアングル、Proシリーズ３軸チルトという棲み分けになるんじゃないでしょうか
デジタルXA
自撮りをするのであれば、バリアングルは重宝すると思いますが、そうでなければ、3方向チルトが最適解だと思います。
Fujiには興味がありますが、もしバリアングルになるのなら、XT5を選びますね。
ずっとT二桁
そう言う需要に応えるためにもHシリーズとして機能を分離したはずなんですが.....
外人さんはPASMダイアルとバリアングル必須なんでしょうか？
どうもネット上ではチルトへの風当たりが強いです(泣)
動画に関してはH3sを出した方がいいですよね。
タイチ
T5でチルトは好評だったと思うのですが、どういう訳でバリアングルにするのでしょう。
4軸マルチアングルは縦位置でチルトが使えないので、チルト派にとっては3軸チルトが現状で最適解だと思ってます。
森人JAZZ
T一桁,あなたもかっ！という思い。