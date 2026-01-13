キヤノンが「PowerShot G7X Mark III」の後継機を2026年後半に発表？

Canon Rumorsに、キヤノンの「PowerShot GX7 X Mark III」後継機に関する噂が掲載されています。
･What Will Replace the PowerShot G7 X Mark III
- キヤノンは数ヶ月前にPowerShot G7 X Mark III生産を再開したが、まだ消費者の需要に応えられておらず、米国や海外の主要小売店では、このカメラは常に在庫切れの状態だ。
ここ最近、裏付けの取れない情報をいくつか耳にした。これによると、キヤノンがカメラの命名規則を変更するため、G7 X Mark IIIの後継機は「G7 X Mark IV」ではなくなるということだ。これは理にかなっているようにも思えるが、「G」という名称は長い歴史があり、人々にもよく知られているため、私は今後も維持されるのではないかと考えている。
G7 X Mark IIIの後継機は私の知る限りでは、2026年後半に発表される予定だ。このカメラにはPowerShot V1で好評の1.4インチ2230万画素センサーが採用されることを期待している。これは理に適った選択だろう。また、F値一定のズームの採用も重要だと思う。24-70mmでF2通しの明るさは十分に可能だと思う。
以前に噂が流れたスチル向けのPowerShotですが、G7 X Mark IIIの後継機になる可能性が高そうですね。現時点では詳細は不明ですが、動画機のPowerShot V1にEVFを付けて操作部をスチル向けのレイアウトにしたような機種でしょうか。レンズはCanon Rumorsは換算24-70mmを希望しているようですが、V1と同じワイドよりの換算16-50mmのズームを採用するのも面白そうです。
fox35
これまでコンパクトカメラは使っていなかったのですが、今はとても欲しいです。
最新の1.4インチのセンサーならかなり画質も良いでしょうし、期待しちゃいます。
フルサイズ換算で24ミリから80ミリぐらいあると嬉しいです。
ドライブリプレイ
仮に【EVF】が付くならば、それは、g7xというよりも、g5xのラインで、現在は1,3,5,7,9と５種に細分化していたPowerShot隆盛当時と違うから、5,7を１つに纏めたような位置づけの機種になるのではなかろうか。
EVFがついて、g5xm2程度の大きさ＆重さに収まってくれるなら、2.0通しでなくとも(g5xm2が1.8/2.8)買いたい。素子が1.4型ならズームも3倍台でもいい。
(まぁ、いずれにしても、RX100m8の動向次第だけれど^^;)
rad
G7Xのサイズ感を維持したまま1.4型センサー搭載ならすごいですね。
単焦点ならもちろん可能でしょうけど、Canonはズームを採用してくると思うので。
レンズは70mmまでF2はかなり難しいでしょうけど…
マーク
ちょうど最近MarkⅢが気になり出してたところでした。定価で売ってないしⅣ待つか。
竹下
個人的にはF値よりも小型軽量を優先してほしいです
ズームも24-70よりちょっと広いと嬉しいですね
例えば22-80で3.6倍ズームとか
100までズームできたらかなり嬉しい
気軽に持ち出せるカメラになることを期待してます！
doracame
コンデジ再注目...と言われても、EVFなしモデルが大半で残念です。EVFのスペックを欲張ればコンデジとしてはサイズ大型化となるでしょうから、小型でRF型のモデルを何とかキャノンさんにもお願いしたいです。他メーカーさんも、ぜひ考慮をお願いします。サブ機としての需要のほか、体力が心配になってこられた皆さんにも、撮影を続けるチャンスや意欲を作っていただけるものと期待しております。
さろめ
Powershot V1もとても良いのですが、どう考えても自分には内蔵ファンは不要なので、
ファンが無い代わりにEVFが付いたこの機種が出るまで待とうかと思っています。
例によって発売から1年くらいは入手困難だと思うので、実質手に入るのは2年後という事になりますが。。。。