富士フイルム「X-T6」は2026年9月に発表？

Fuji Rumorsに、富士フイルムX-T6の発表時期に関する記事が掲載されています。

･LEAKED: Fujifilm X-T6 Announcement Month

X-T6が2026 年後半に登場予定であることはすでに伝えた通りだ。今日はもう少し正確に話したいと思う。情報筋によると、この記事の執筆時点では、富士フイルムは2026年9月にX-T6を発売する予定とのことだ。



9月は富士フイルムのカメラの発売が最も盛んな2つの月のうちの1つなので、これはそれほど驚くことではないかもしれない。

X-T6の発表は9月とのことで、まだ半年以上も先ですが、噂が少しずつ具体的な内容になってきているので、本当に発表されそうな雰囲気になりつつあるという印象です。X-T6のスペックを知りたいところですが、9月発表だと、スペックや価格などの情報が出てくるのももうしばらく先でしょうか。