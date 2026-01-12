BCN加盟店で2025年に最も売れたミラーレスカメラは「EOS R50」

BCN+Rに、BCNランキングの集計による2025年のレンズ交換式ミラーレスカメラの販売台数ランキングが掲載されています。
･2025年に売れたミラーレス一眼（シリーズ別）TOP10、キヤノンがソニーを逆転して首位
- 「BCNランキング」2025年の年次集計データによると、ミラーレス一眼の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 EOS R50（キヤノン）
2位 VLOGCAM ZV-E10 II（ソニー）
3位 EOS R10（キヤノン）
4位 VLOGCAM ZV-E10（ソニー）
5位 α6400（ソニー）
6位 Z50 II（ニコン）
7位 FUJIFILM X-M5（富士フイルム）
8位 α7C II（ソニー）
9位 OLYMPUS PEN E-P7（OMデジタルソリューションズ）
10位 Z30（ニコン）
2025年のミラーレス一眼（シリーズ別）売れ筋ランキングは、キヤノン「EOS R50」が年間首位を獲得した。同製品は発売年の23年に年間3位、24年に年間2位を獲得。発売3年目にして年間首位に輝いた。
2位にはソニー「VLOGCAM ZV-E10 II」がランクイン。ZV-E10同様に好調な売上高を記録したが、首位の「EOS R50」に1.3ポイント及ばず、2位となった。ニコンが24年12月に発売した新製品「Z50 II」は6位に登場。新たなエントリー層向け製品として、安定した販売台数を維持した。
7位には富士フイルム「FUJIFILM X-M5」がランクインした。同社製品は直近3年の間、年間TOP10入りを逃しており、久々のランクインとなった。
BCNランキングの集計だと、ヨドバシやマップカメラのようなカメラ店の集計と異なり、やはりエントリーモデルが強いですね。EOS R50は3年目にして初めて1位を獲得したということで、長期間に渡って高い人気を維持しており、3位→2位→1位と右肩上がりに順位を上げているのはすごいですね。
2位はVlog機のZV-E10IIで、初代のZV-E10の高い人気を維持しているようです。ソニーは唯一フルサイズ機のα7CIIがランクインしているのが目を引くところで、このカメラはカメラ専門店以外でもよく売れているようですね。
カーク提督
Kissブランド捨ててダメになるかと思ったけど関係なかったみたいですね
atsu
R50は店員が勧めてるのを大手量販店で良く見てましたので納得です。ただR10との差額があの程度なら個人的にはR10のほうがいいと思います、
rocky
R50は調べるほどに良いカメラだと気付くんですよね。連写はJpegでも良いとか、センサークリーニング機能が無くても手作業で清掃すれば良いとか割り切れるなら、これほど安価で高性能なカメラがレンズ込みで10万円前半は安いと思います。