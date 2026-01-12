BCN加盟店で2025年に最も売れたミラーレスカメラは「EOS R50」

BCN+Rに、BCNランキングの集計による2025年のレンズ交換式ミラーレスカメラの販売台数ランキングが掲載されています。

･2025年に売れたミラーレス一眼（シリーズ別）TOP10、キヤノンがソニーを逆転して首位

「BCNランキング」2025年の年次集計データによると、ミラーレス一眼の実売台数ランキングは以下の通りとなった。



1位 EOS R50（キヤノン）

2位 VLOGCAM ZV-E10 II（ソニー）

3位 EOS R10（キヤノン）

4位 VLOGCAM ZV-E10（ソニー）

5位 α6400（ソニー）

6位 Z50 II（ニコン）

7位 FUJIFILM X-M5（富士フイルム）

8位 α7C II（ソニー）

9位 OLYMPUS PEN E-P7（OMデジタルソリューションズ）

10位 Z30（ニコン）



2025年のミラーレス一眼（シリーズ別）売れ筋ランキングは、キヤノン「EOS R50」が年間首位を獲得した。同製品は発売年の23年に年間3位、24年に年間2位を獲得。発売3年目にして年間首位に輝いた。



2位にはソニー「VLOGCAM ZV-E10 II」がランクイン。ZV-E10同様に好調な売上高を記録したが、首位の「EOS R50」に1.3ポイント及ばず、2位となった。ニコンが24年12月に発売した新製品「Z50 II」は6位に登場。新たなエントリー層向け製品として、安定した販売台数を維持した。



7位には富士フイルム「FUJIFILM X-M5」がランクインした。同社製品は直近3年の間、年間TOP10入りを逃しており、久々のランクインとなった。

BCNランキングの集計だと、ヨドバシやマップカメラのようなカメラ店の集計と異なり、やはりエントリーモデルが強いですね。EOS R50は3年目にして初めて1位を獲得したということで、長期間に渡って高い人気を維持しており、3位→2位→1位と右肩上がりに順位を上げているのはすごいですね。

2位はVlog機のZV-E10IIで、初代のZV-E10の高い人気を維持しているようです。ソニーは唯一フルサイズ機のα7CIIがランクインしているのが目を引くところで、このカメラはカメラ専門店以外でもよく売れているようですね。