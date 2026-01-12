ペンタックスの一眼レフシステムは現在のファン層だけでは維持できない

PetaPixelに、ペンタックスの一眼レフシステムに関するリコーイメージングのコメントと、ペンタックスが生き残るための戦略に関するPetaPixelの意見が掲載されています。

･The Path to Pentax's Survival Is to Mirror Sega

リコーイメージングは​​最近、PetaPixelに対し、デジタル一眼レフカメラをより幅広い層に普及させる方法を見つけるのに苦労していると明かし、現在のブランドファン層だけでは存続できないことを認めた。私は、最善の道はセガのようなやり方だと考えている。



セガは、家庭用ゲーム機の開発を断念し、ゲームソフトウェア開発に専念することを決定した。最終的には、IPも活用して事業を継続することにした。この選択で、セガは、任天堂、ソニー、マイクロソフトとの競争という経済的負担によるブランド崩壊を免れたと言えるだろう。



セガとペンタックスの間には多くの共通点が見られる。ペンタックスはデジタル一眼レフカメラを作り続けたいだろうが、おそらくそうすべきではないだろう。私は一眼レフカメラが好きだが、だからといってミラーレスカメラよりも一眼レフを選ぶわけではない。この哲学こそが、現在ペンタックスが世界規模で苦戦している理由だ。



「ペンタックスブランドを考える上で、既存の顧客だけに焦点を当てていてはブランドを維持することはできない。若い世代を魅了する一眼レフカメラのあるべき姿を探るため、技術者たちは研究を重ね、懸命に努力している。社内でもまさに議論が続いている」と、リコー社長はPetaPixelに語った。



ペンタックスもセガと同じことを検討すべきだと私は思う。セガが他のゲーム機向けのソフトウェア開発を決断したように、ペンタックスは他のカメラマウント用のレンズを開発し、カメラの製造を中止するべきだ。ペンタックスは素晴らしいレンズを作っている。もしLマウントとEマウントのレンズを設計してくれれば、写真家たちはおそらく今後何十年もペンタックスブランドに興味を持ち、あるいは一度も触れたことさえなかった人でさえペンタックスブランドに興味を持つようになるだろう。



Kマウントを維持し成長させていく道のりは長く困難で、おそらく不可能だ。セガ社内でゲーム機製造からの撤退が必ずしも歓迎されなかったように、リコーイメージング社内でもペンタックスのカメラ開発からの撤退は必ずしも歓迎されないだろう。しかし、それは賢明なビジネス上の決断だ。

リコーイメージングは「現在のペンタックスファンだけでは一眼レフの存続はできない」と述べているので、ペンタックスブランドを維持するためには、何かをやる必要がありますね。PetaPixelは一眼レフから撤退して、レンズメーカーになることを提案していますが、そもそもペンタックスは最近ほとんどレンズを出していないので、レンズの開発リソースが十分に残っているのかが気になるところです。