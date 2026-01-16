ベトナムの販売店が「X-Pro4が近日中に登場」と掲載

Fuji Rumorsに、ベトナムの富士フイルムX ShopにX-Pro4に関するページが公開されているという記事が掲載されています。

･Fujifilm X Shop Vietnam Lists Fujifilm X-Pro4 as "Coming Soon"

先日、ベトナムの「Fujifilm Shop X Camera」が、自社のウェブサイトにFujifilm X-T6を掲載したことを報じた。しかし、同ショップはX-Pro4についても「まもなく登場」と掲載しいる。しかし、そこに記載されているスペックは、誤りである可能性が極めて高い。なぜなら、彼らはそれが第5世代の仕様で登場すると述べているからだ。



これほど長く待たされた後、X-Pro4が第5世代のスペックで発売されるとなれば、今世紀最大の炎上を引き起こすだろう。これはこのサイトの情報が本物の最終スペックではなく、想定されるスペックで埋められた単なるプレースホルダー（仮置きのページ）に過ぎないことを強く示唆している。



X-Pro4のページが捏造されたものであるならば、それは必然的に、彼らにのX-T6に関する掲載内容についても割り引いて考える必要があることを意味している。

X-T6のバリアングルモニタ採用などのスペックを掲載していたベトナムのX Shopですが、X-Pro4に関しても言及しているようで、Fuji Rumorsは信用できないと判断したようです。今年は第6世代機が登場する年と噂されており、たしかにX-Proの新型機を今、急いで第5世代機で出す必要製はあまりないように感じます。昨日のX-T6のバリアングル説も話半分に聞いておいた方がいいかもしれません。