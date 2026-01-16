ソニーが業界を揺るがすような真に革新的なカメラで大攻勢をかける？

SonyAlphaRumorsに、ソニーの「真に革新的なカメラ」に関する噂が掲載されています。

･Initial chatter about major Sony surprises and a BIG revolution in the camera industry!

今日は最も信頼できるソースからの2つの「不可解な」メッセージを伝えたいと思う。



「2026年中盤から2027年にかけて、ソニーは大規模な攻勢をかけると予想される。 それは2024年〜2025年の期間よりもはるかにエキサイティングなものになるだろう。ソニーは以前からこの準備を進めてきた。これに関する詳細は、数ヶ月以内に共有する予定だ」



「真の革命がやってくる。 私はその詳細を知っているが、ゴーサインが出るまでは口を閉ざしておくよう求められている。それは業界全体を揺るがすような何かだ」



私はこれら2つの大きな噂に取り組んでおり、情報筋がこの噂を投稿しても安全だと判断する時が待ちきれない。読者がこのような曖昧な示唆を嫌うことは承知しているが、私はワクワクしており、この記事を読んだ他の信頼できるソースがさらなる情報を共有してくれることを願っている。



確かな噂について：CP+まであと5週間だが、ソニーはおそらくまだ新型カメラを発表しないだろう。100-400mm F4.0 GM、100-400mm G、18-26mm F2.0 GMといった新しいレンズは間違いなく登場するはずだ。そのため、新型カメラを検討している人は少々がっかりするかもしれない。しかし、本日伝えたように、新しい技術を搭載した素晴らしいカメラが登場する予定だ。

ソニーが驚くような革新的なカメラを準備している可能性があるようです。詳細は全く分かりませんが、信頼できる情報筋がここまで言うからには相当すごいものが期待できそうですね。グローバルシャッターと同じくらいインパクトのあるものでしょうか。とはいえ、このカメラが登場するのはまだ先のことのようなので、CP+では差し当たって、噂の新レンズに期待したいところです。