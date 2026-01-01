マップカメラで2025年に最も売れたカメラは「Kodak PIXPRO FZ55」

MapCameraの公式YouTubeチャンネルで、マップカメラの2025年通してのデジタルカメラの販売台数ランキングが掲載しています。

･2025年 MapCamera 人気商品ランキング カメラ編（6～10位はMAPTIMESより）

新品 2025年 カメラランキング



1位 Kodak PIXPRO FZ55

2位 FUJIFILM X-M5

3位 Nikon Z5II

4位 FUJIFILM X-E5

5位 FUJIFILM X half

6位 FUJIFILM X100VI

7位 RICOH GR IV

8位 RICOH GR IIIx

9位 SONY α7C II

10位 Canon EOS R6 Mark II





1位 Kodak PIXPRO FZ55 2位 FUJIFILM X-M5 3位 Nikon Z5II 4位 FUJIFILM X-E5 5位 FUJIFILM X half 6位 FUJIFILM X100VI 7位 RICOH GR IV 8位 RICOH GR IIIx 9位 SONY α7C II 10位 Canon EOS R6 Mark II FZ55は2位に大差をつけて1位にランクインした。爆発的な人気の秘密は非常に薄くコンパクトで軽く、操作性がシンプルなこと。既にミラーレスカメラを持っている人がサブ機として追加購入することも多かった。

昨年はコダックの低価格コンパクトが人気で、BCN加盟店でよく売れていたのは知っていましたが、カメラ専門店のマップカメラでも大差をつけて年間1位になるほど売れていたとは驚きですね。マップカメラは台数ベースなので、金額で比べれば、それほど高い順位ではないのかもしれませんが、それにしても昨年のコダックの人気はすごいです。

コダック以外では、富士フイルムが2位、4位、5位、6位にランクインしており、その他の国内のカメラメーカーを寄せ付けない強さとなっています。ニコンはZ5IIが3位と、ここでは売れ筋のソニーα7CIIを突き放しているのが印象的ですね。リコーは7位、8位で、ソニーとキヤノンの最も売れている機種を上回っているのが興味深いところです。