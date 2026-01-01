マップカメラで2025年に最も売れたカメラは「Kodak PIXPRO FZ55」

MapCameraの公式YouTubeチャンネルで、マップカメラの2025年通してのデジタルカメラの販売台数ランキングが掲載しています。
･2025年 MapCamera 人気商品ランキング カメラ編（6～10位はMAPTIMESより）
- 新品 2025年 カメラランキング
1位 Kodak PIXPRO FZ55
2位 FUJIFILM X-M5
3位 Nikon Z5II
4位 FUJIFILM X-E5
5位 FUJIFILM X half
6位 FUJIFILM X100VI
7位 RICOH GR IV
8位 RICOH GR IIIx
9位 SONY α7C II
10位 Canon EOS R6 Mark II
- FZ55は2位に大差をつけて1位にランクインした。爆発的な人気の秘密は非常に薄くコンパクトで軽く、操作性がシンプルなこと。既にミラーレスカメラを持っている人がサブ機として追加購入することも多かった。
昨年はコダックの低価格コンパクトが人気で、BCN加盟店でよく売れていたのは知っていましたが、カメラ専門店のマップカメラでも大差をつけて年間1位になるほど売れていたとは驚きですね。マップカメラは台数ベースなので、金額で比べれば、それほど高い順位ではないのかもしれませんが、それにしても昨年のコダックの人気はすごいです。
コダック以外では、富士フイルムが2位、4位、5位、6位にランクインしており、その他の国内のカメラメーカーを寄せ付けない強さとなっています。ニコンはZ5IIが3位と、ここでは売れ筋のソニーα7CIIを突き放しているのが印象的ですね。リコーは7位、8位で、ソニーとキヤノンの最も売れている機種を上回っているのが興味深いところです。
スナッキー
コダックのカメラ、それぞれ触りましたがFZ55は起動も早くそこそこキビキビ動いて好印象でした。
(45の方はキヤノンの過去の単三デジカメに類似。薄型の新機種はそこまで良い仕上がりではなかったり…)
軽くて気軽に撮る楽しさはスマホより上な気もしました。
フジは高級路線で出したとしてX-halfやチェキ方向からのアプローチでのinstax palがありましたが、どうも需要とマーケティングがズレてる気も。(JKイメージングの読みが上手いともいえます)
ケンコーやナカバヤシも近いカメラでの収益化を追ってますけどPENTAXはW-1000以降似感じの企画をやったりはしないんですかね…？
(操作性とか詰めて独自のUIや仕様になるなら買ってもいいかな？)
今っぽさを捉え続ける必要もあり、マーケティング勝負になると思いますが日本勢も手軽なコンパクト機の企画を2026辺りに色々ぶつけてくるのかもしれませんね。