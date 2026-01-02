ニコンはCES2026に参加しない

Nikon Rumorsに、米国で1月6日から開催されるCESにニコンが参加しないという記事が掲載されています。

･Nikon will not take part in the 2026 CES show

ニコンは今年、2026年のCESには出展しない。ニコンは近年、CESに定期的に出展しており、イメージング製品を中心に、ロボットビジョン、リブレット処理、バーチャル製品、NASA向けZ9改造機などの宇宙関連技術など、幅広い技術を展開している。



CES 2026は1月6日から9日までラスベガスで開催され、メディア向けには1月4日から開始される予定だ。公式サイトでCES出展者が検索可能だが、ニコンを検索しても出展者としての記載は見つからない。

ニコンはCESに参加しないようなので、次の大きな新製品発表はCP+の直前あたりでしょうか。今年のニコンの新製品は、今のところ新フラッグシップ機のZ9IIとAPS-C動画機のZR Cの噂が流れていて、これらの新製品がの登場時期が気になるところです。