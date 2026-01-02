ニコンはCES2026に参加しない

Nikon Rumorsに、米国で1月6日から開催されるCESにニコンが参加しないという記事が掲載されています。
･Nikon will not take part in the 2026 CES show
- ニコンは今年、2026年のCESには出展しない。ニコンは近年、CESに定期的に出展しており、イメージング製品を中心に、ロボットビジョン、リブレット処理、バーチャル製品、NASA向けZ9改造機などの宇宙関連技術など、幅広い技術を展開している。
CES 2026は1月6日から9日までラスベガスで開催され、メディア向けには1月4日から開始される予定だ。公式サイトでCES出展者が検索可能だが、ニコンを検索しても出展者としての記載は見つからない。
ニコンはCESに参加しないようなので、次の大きな新製品発表はCP+の直前あたりでしょうか。今年のニコンの新製品は、今のところ新フラッグシップ機のZ9IIとAPS-C動画機のZR Cの噂が流れていて、これらの新製品がの登場時期が気になるところです。
撮り人知らず
新製品発表の有無も気になりますが、この手のユーザーとの接点をもしコストカットの一手段と考えているならば心配ですね。CP+も新製品があってもなくても会社の方と雑談したりさりげなくこんな機能が欲しいとか伝えたりメーカーに対するフィードバックの機会と考えているため、それはアメリカのユーザも一緒だと思うので。Z9IIは2月の横浜を楽しみにしています。でもその前に開発発表でしょうか。
タロウカジャ
見本市方式よりも広報媒体としてネットのほうがはるかに効果があると言うことなんでしょう。
そういえば私自身もミラーレス一眼を購入するのにあまり実機を触ることなくネット情報を検討して購入決定しました。
たしか昨年のCP+にリコー/ペンタックスが出展しませんでしたね。
見本市方式に投入するコストとマンパワーに対して得られる効果が見込めなくなっているのでしょう。