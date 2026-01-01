あけましておめでとうございます

昨年は多くの方に当サイトを訪問していただき、また、多くの興味深いコメントでサイトを盛り上げていただき、本当にありがとうございました。開設から18年間このサイトを続けてこられたのも、サイトを支えてくださった皆様のおかげと感謝しております。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

昨年は富士フイルム「X half」やシグマ「BF」のような撮影体験を重視するカメラが登場したり、低価格コンパクトカメラが人気になるなど、カメラの高性能化一辺倒ではない動きが出てきて、今年はカメラ業界の動きから目が離せない年になりそうです。

また、噂されているZ9IIやEOS R3 Mark II などの高性能モデルの登場も楽しみですね。今年も読者の皆様とカメラやレンズなどの話題を楽しんでいきたいと思っておりますので、お付き合いいただければ幸いです。



2026年1月1日