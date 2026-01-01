昨年は多くの方に当サイトを訪問していただき、また、多くの興味深いコメントでサイトを盛り上げていただき、本当にありがとうございました。開設から18年間このサイトを続けてこられたのも、サイトを支えてくださった皆様のおかげと感謝しております。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
昨年は富士フイルム「X half」やシグマ「BF」のような撮影体験を重視するカメラが登場したり、低価格コンパクトカメラが人気になるなど、カメラの高性能化一辺倒ではない動きが出てきて、今年はカメラ業界の動きから目が離せない年になりそうです。
また、噂されているZ9IIやEOS R3 Mark II などの高性能モデルの登場も楽しみですね。今年も読者の皆様とカメラやレンズなどの話題を楽しんでいきたいと思っておりますので、お付き合いいただければ幸いです。
2026年1月1日
ae
管理人様
明けましておめでとうございます。いつも毎日の楽しみとしてこのサイトを見ております。新製品の発表が日本時間だと夜中であったり、発表が続くときに負担も多いと思いますので、無理せず対応して頂ければと思います。
轟天号
明けましておめでとうございます。
昨年も有意義な噂話等を拝見し大変お世話になりました。
本年もよろしくお願いいたします。
Aマウントユーザー
あけましておめでとうございます
2026年も豊富な情報を伝えてください
Foveonで野鳥撮影
新年明けましておめでとうございます。
いつも貴重な情報を有り難うございます。
毎日楽しみに拝見しております。
また、皆様のコメントも楽しませていただいております。
本年も何卒よろしくお願い申し上げます。
管理人様と皆様の御多幸をお祈りいたします。
brzg4
明けましておめでとうございます。
長きにわたり情報発信くださり、ありがとう御座います。
今年2026ｙも楽しみにしています。
ＯＭユーザーより。
信楽焼のたぬき
管理人様、コメントされてる皆さま、明けましておめでとうございます。
今年も新製品の情報を楽しみにしてます。
NDLP
明けましておめでとうございます。
管理人様、いつも有益な情報を閲覧者に
ご提供いただきありがとうございます。
今年も多くの情報を楽しみにしております。
ポチ
あけましておめでとうございます
今年も楽しみにしています
gin
明けましておめでとうございます。今年もご多幸ある一年になるようお祈り申し上げます。何卒、よろしくお願いします。
さかじゅん
管理人様
あけましておめでとうございます
今年も管理人様のコメント含め、多方面の情報を楽しみにしております
よろしくお願いいたします
モニカ
あけましておめでとうございます。
カメラ歴17年、ずっと毎日このサイトを見させてもらうことが日課で、本当にいつも楽しませてもらっています。今年もお世話になります。
本年もよろしくお願い致します。
JJ
明けましておめでとうございます。
いつも楽しく拝見しています。
今年もカメラに関する話題を楽しみにしています。
rocky
明けましておめでとうございます。
管理人様のご尽力のお陰で、このサイトを拝読するのが毎日の楽しみになっております。これからも、お身体に気をつけてご継続いただけますと幸いです。
今年も宜しくお願いいたします。
Jazz
管理人様、皆さま、明けましておめでとうございます。
いつも楽しく拝見させてもらっています
今年も新製品の情報を楽しみにしてま
うまどし
あけましておめでとう御座います。
今年も更新楽しみにしています。
シュワシュワ
管理人様、皆様方
明けましておめでとうございます
旧年中も沢山の記事やコメントを楽しませていただきました
本年もどうぞよろしくお願いいたします
たこまる
いつもとても楽しみに拝見しております！
ありがとうございます！
今年もまた一年、よろしくお願いいたします！
w11
管理人様
明けましておめでとうございます。今年も業界情報を楽しみにしております。閲覧している皆様のコメントも楽しみに一年を過ごしたいと思います。
thieri
新年あけましておめでとうございます。
今年も新しく興味深い楽しい記事をワクワクしながら拝見します。
管理人様どうぞ宜しくお願い致します。
隻眼の写真の撮り手
明けましておめでとうございます。
昨年も様々なニュースを届けてくださりありがとうございました。私は視覚障害者ですが、機材の進歩のおかげもあって、自分なりの写真を撮ることができています。何よりもこちらのサイトは文字が主体なので、文字の読み上げ機能との親和性が高くとても助かっております。
本年もよろしくお願いいたします。
クリーム茶
新年明けましておめでとうございます。いつも楽しく拝見しています。
今年もよろしくお願いいたします。