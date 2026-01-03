2026年に登場が予想されるソニーの新製品

SonyAlphaRumorsに、これまでの噂と推測に基づく2026年に登場が予想されるソニーの新製品のリストが掲載されています。

･Sony's 2026 Camera BOMBSHELL FX3 II, A7R VI, RX100 VIII & More!

2026年に何が来るかについて、自分なりの推測と噂をミックスした記事を作成した。全体として、2025年よりも今年はソニーのカメラの発表が増えると予想している。





FX3II（確率90%）：信頼できる情報筋による2026年登場の情報があるのは、これだけだ。このカメラは新型センサーを搭載するはずだ。α7Vセンサーと同じ部分積層になる可能性もあれば、グローバルシャッターの可能性もある。もしα7Vと同じセンサーを使うなら、より冷却が強化されたボディを採用し、動画モードの選択肢が増えた「アップデート版」になる可能性もあるだろう。





α7RVI（確率80%）：α7RIVとα7RVが同じセンサーを共有していたことを踏まえると、2026年末にα7RVIが新型センサー搭載で発表されると予想している。新しい6100万画素の部分積層型センサーで、中〜低ISO域で1段分の改善が得られる可能性がある。このカメラは最高の画質を狙うもので、新しい部分積層型センサーは、この領域で実際に改善をもたらせることが証明されている。





RX100VIII（確率70%）：現行のソニーRX100VIIは6年以上前の機種で、コンパクトカメラ市場が急速に拡大している中、最新の競合機と戦えない。ソニーがこの事実を無視するのは愚かなことで、私は2026年に新モデルを出すと予想している。ポップアップ式のEVFを廃止する可能性もあるだろう。このカメラがRX1RIIIのような小さなアップデートで終わらないことを願っている。もっと良いものが必要だ！





α6900（確率50%）：ソニーはAPS-C市場を多少ないがしろにしてきた。α6700は良いカメラだが、まだもっとできるはずだと思っている。α6900が今年登場する確率は50%はあるが、2026年にソニーが多くのフルサイズ機を投入することを考えると、α6900はもう1年待って2027年に投入する可能性が高いだろう。





FX30II（確率40%）：FX30はα6700と同じセンサーを搭載していたが、ソニーがこの戦略を維持するなら、このカメラは新しいα6900の後から登場することになるだろう。





ZV-E1II（確率30%）：このカメラについては、どう考えればいいのか分からない。本当にZV-E1IIを出す必要があるのだろうか？ 私は、あまり成功する製品にはならないと思っている。





α7SIV（確率10%）：これは難しい問題だ。このシリーズはソニーにとって非常に重要だが、FX2が似たような役割をこなしており、さらにFX3IIが2026年に来るとなると本当にα7SIVは必要だろうか？





ソニー α7CIIIとα7CRII（確率5%）：どちらも2027年に発表されるはずだ。α7CRIIが出る前に、まず新センサー搭載のα7RVIが必要になるだろう。2026年末に新しいα7CIIIが登場するというのは理屈としてはあり得るかもしれないが、私はないと思う。





レンズ（確率99%）：

- 100-400mm F4.0GM

- 100-400mm G（可変開放F値）

- 18-26mm F2.0 GM（※18-28mm F2の打ち間違い？）

- 2026年はGM単焦点がさらに増える





- α7000「ミニα1II」カメラを$1900で。これはないだろう。

- ミノルタのヴィンテージ風デザインのフルサイズカメラ。これはないだろう。

- 湾曲センサー搭載の"本物の"6×4.5中判システム。これはないだろう。

- 新しいRX10シリーズのAPS-Cカメラ。これはないだろう。

信頼できる情報筋からの裏付けが得られているのは、現時点ではFX3IIのみのようですが、α7RVIも登場する可能性は高そうですね。一方でα6900は確率50%、FX30IIは確率40%となっていて、SARはAPS-C機に関してはそれほど登場の可能性は高くないと見ているようです。

また、α7SIVの登場の可能性がかなり低くなっているのが気になるところです。α7Cシリーズに関しては今年中には登場せず2027年になる可能性が高いようですね。