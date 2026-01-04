ライカM12にはライカ独自設計の新型センサーが採用される

Leica Rumorsに、ライカがソニー製センサーからライカ独自設計のセンサーに移行するというライカ幹部の発言が紹介されています。

･Leica is developing its own camera sensor again (most likely for the Leica M12 camera)

最近のポッドキャストで、アンドレアス・カウフマン博士（ライカカメラAGの監査役会会長兼筆頭株主）は、ライカが再び独自のセンサーを開発しており、おそらく次期ライカM12向けになることを認めた。



「すでにある程度知られていることだが、我々は再び独自のセンサーを開発している。M10までは、ヨーロッパ由来のセンサーを採用していた。それはグラーツにあるAMS社が製造したもの、より正確には、同社のオランダ開発オフィスが設計・開発したものだった。そして、ファウンドリ（受託製造工場）自体はフランスの企業で、グルノーブルにあった。その後、M11でソニー製センサーに移行した。それと同時に、我々は再び独自のセンサーの開発に着手した。それも、より進化したバージョンとしてでだ。これについては、かなりの進展があったと考えている。現時点では、これ以上のことは言えない」

ライカはM11でソニー製センサーに移行したので、今後はソニー製センサーを使っていくのかと思っていましたが、M12では再び独自設計のセンサーを採用していくようですね。レンジファインダー機のMシリーズは、ソニーの得意な高速読み出しや位相差AFの性能などはそれほど追求しなくれてもいいカテゴリなので、独自センサーでライカらしい絵作りを追求していくということなのでしょうか。