キヤノン製品の修理対応期間のリスト

Canon Rumorsに、キヤノンの製品の修理受付の終了時期の一覧と中古の製品を長く使いたい場合のアドバイスが掲載されています。
･When Will Canon Officially Stop Servicing Your Cameras and Lenses?
キヤノンジャパンは、キヤノン製カメラおよびレンズの公式サポート終了時期（修理対応期間）のスケジュールを更新した。これは、特に中古市場で型落ちの機材を購入しようと考えている人にとって非常に有益な情報だ。今なお多くのEFマウントユーザーが存在しており、この情報は購入の意思決定を左右することになるだろう。
リストに記載されている日付は、「キヤノンが部品の在庫を保証できなくなり、自社のサービスセンターでの修理受付を終了する日」を指している。ただし、メーカー認定のサードパーティ修理センターであれば、引き続き部品を調達して修理を受け付けてくれる場合がある。また、メーカー非正規の修理業者という選択肢も存在する。
もし以下のリストに使っているカメラやレンズが載っていない場合、それは公式のサポート期間がすでに終了していることを意味している。
リストに「TBA（後日発表）」、「To be determined（未定）」、「undecided（未決定）」といった言葉が使われているのが目につくが、現時点では、これらの表記の違いと、次にどの製品がリストに追加されるかの相関関係までは把握できていない。
ただ一般的には、今後リストに加わるハイエンド機材（Lレンズなど）については、少なくとも2029年以降までは修理が可能であると考えて間違いなさそうだ。
- キヤノン製品の修理サポート終了予定リスト
EOS デジタル一眼レフ / ミラーレスカメラ
EOS-1D X Mark II：2026年7月
EOS-1D X Mark III：TBA（後日発表）
EOS 5D Mark IV：TBA（後日発表）
EOS 5Ds：2027年5月
EOS 5Ds R：2028年8月
EOS 6D Mark II：TBA（後日発表）
EOS 7D Mark II：2027年1月
EOS 80D：2027年10月
EOS 90D：2031年7月
EOS M5：2026年2月
EOS M6：2027年3月
EOS M6 Mark II：2029年3月
EOS M100：2026年11月
EOS M200：2030年10月
EOS M200 (Gold)：2028年3月
EOS Kiss M：2027年11月
EOS Kiss M2：2030年6月
EOS R：2029年11月
EOS R1：Undecided（未決定）
EOS R3：Undecided（未決定）
EOS R5：Undecided（未決定）
EOS R5 Mark II：TBA（後日発表）
EOS R6：2030年5月
EOS R6 Mark II：TBA（後日発表）
EOS R7：TBA（後日発表）
EOS R8：TBA（後日発表）
EOS R10：TBA（後日発表）
EOS R50：Undecided（未決定）
EOS R50 V：TBA（後日発表）
EOS R100：Undecided（未決定）
EOS Ra：2028年1月
EOS RP：TBA（後日発表）
EOS RP (Gold)：2026年6月
Cinema EOS / ビデオカメラ
EOS C300 Mark III：2030年2月
EOS C400：TBA（後日発表）
EOS C500 Mark II：2030年12月
EOS C700 FF PL：2026年7月
EOS C70：Undecided（未決定）
EOS C80：Undecided（未決定）
EOS R5 C：TBA（後日発表）
PowerShot（コンパクトデジカメ）
PowerShot G1 X Mark III：2028年6月
PowerShot G5 X Mark II：2028年6月
PowerShot G7 X Mark II：TBA（後日発表）
PowerShot G7 X Mark III：TBA（後日発表）
PowerShot G9 X Mark II：2026年8月
PowerShot SX70 HS：TBA（後日発表）
PowerShot SX420 IS：2026年11月
PowerShot SX430 IS：2026年12月
PowerShot SX620 HS：2026年12月
PowerShot SX720 HS：2026年7月
PowerShot SX740 HS：TBA（後日発表）
EFレンズ（フルサイズ対応）
EF8-15 4.0L FE USM：2031年6月
EF11-24 4.0L USM：2030年5月
EF16-35 2.8L III USM：Undecided（未決定）
EF16-35 4.0L IS USM：2031年4月
EF17-40 4.0L USM：2029年2月
EF24-70 2.8L II USM：Undecided（未決定）
EF24-70 4.0L IS USM：2027年5月
EF24-105 4.0L IS II USM：Undecided（未決定）
EF24-105 3.5-5.6 IS STM：2028年1月
EF70-200 2.8L USM：2026年5月
EF70-200 2.8L IS III USM：Undecided（未決定）
EF70-200 4.0L USM：2026年11月
EF70-200 4.0L IS II USM：2031年6月
EF28-300 3.5-5.6L IS USM：2027年9月
EF70-300 4-5.6 IS II USM：Undecided（未決定）
EF70-300 4-5.6L IS USM：2027年11月
EF100-400 4.5-5.6L IS II USM：Undecided（未決定）
EF200-400 4.0L IS USM EXT1.4：2031年5月
EF14 2.8L II USM：2027年10月
EF24 1.4L II USM：2029年11月
EF24 2.8 IS USM：2027年11月
EF28 2.8 IS USM：2027年11月
EF35 1.4L II USM：TBA（後日発表）
EF35 2.0 IS USM：2029年2月
EF40 2.8 STM：2027年11月
EF50 1.2L USM：2031年6月
EF50 1.4 USM：Undecided（未決定）
EF50 1.8 STM：TBD（未定）
EF85 1.2L II USM：2026年10月
EF85 1.4L IS USM：To be determined（未定）
EF85 1.8 USM：2031年2月
EF135 2.0L USM：2026年11月
EF200 2.0L IS USM：2027年10月
EF200 2.8L II USM：2026年4月
EF300 2.8L IS II USM：2028年11月
EF300 4.0L IS USM：2026年11月
EF400 2.8L IS III USM：To be determined（未定）
EF400 4.0 DO IS II USM：2029年2月
EF400 5.6L USM：2026年4月
EF500 4.0L IS II USM：2029年2月
EF600 4.0L IS III USM：Undecided（未決定）
EF800 5.6L IS USM：2029年2月
EF-S / EF-Mレンズ（APS-C向け）
EF-S10-18 4.5-5.6 IS STM：To be determined（未定）
EF-S10-22 3.5-4.5 USM：2027年9月
EF-S15-85 3.5-5.6 IS USM：2026年11月
EF-S17-55 2.8 IS USM：2030年6月
EF-S18-55 3.5-5.6 IS II：Undecided（未決定）
EF-S18-55 3.5-5.6 IS STM：2028年5月
EF-S18-55 4-5.6 IS STM：To be determined（未定）
EF-S18-135 3.5-5.6 IS USM：Undecided（未決定）
EF-S18-135 3.5-5.6 IS STM：2027年5月
EF-S18-200 3.5-5.6 IS：2027年5月
EF-S55-250 4-5.6 IS II：2028年4月
EF-S55-250 4-5.6 IS STM：Undecided（未決定）
EF-S24 2.8 STM：Undecided（未決定）
EF-S35 2.8 Macro IS STM：2028年5月
EF-S60 2.8 Macro USM：2027年9月
EF-M11-22 4-5.6 IS STM：2030年8月
EF-M15-45 3.5-6.3 IS STM：2030年10月
EF-M18-150 3.5-6.3 IS STM：2029年11月
EF-M22 2.0 STM：2030年8月
EF-M28 3.5 Macro IS STM：2030年5月
EF-M32 1.4 STM：2030年4月
EF-M55-200 4.5-6.3 IS STM：2030年8月
RF / RF-Sレンズ ＆ エクステンダー
RF5.2 2.8L DUAL FISHEYE：Undecided（未決定）
RF10-20 F4 L IS STM：To be determined（未定）
RF14-35 4.0L IS USM：To be determined（未定）
RF15-30 F4.5-6.3 IS STM：To be determined（未定）
RF15-35 2.8L IS USM：To be determined（未定）
RF16 2.8 STM：TBA（後日発表）
RF16-28 2.8 IS STM：To be determined（未定）
RF20 1.4L VCM：To be determined（未定）
RF24 1.4 VCM：To be determined（未定）
RF24 F1.8 MACRO IS STM：Undecided（未決定）
RF24-50 4.5-6.3 IS STM：To be determined（未定）
RF24-70 2.8L IS USM：Undecided（未決定）
RF24-105 2.8 L IS USM Z：To be determined（未定）
RF24-105 4.0L IS USM：Undecided（未決定）
RF24-240 4-6.3 IS USM：Undecided（未決定）
RF28 2.8 STM：TBA（後日発表）
RF28-70 2.0L USM：Undecided（未決定）
RF28-70 2.8 IS STM：To be determined（未定）
RF35 1.4 L VCM：To be determined（未定）
RF35 1.8 Macro IS STM：TBA（後日発表）
RF45 1.2 STM：TBA（後日発表）
RF50 1.2L USM：TBA（後日発表）
RF50 1.4L VCM：To be determined（未定）
RF50 1.8 STM：TBA（後日発表）
RF70-200 2.8L IS USM：To be determined（未定）
RF70-200 2.8L IS USM Z：To be determined（未定）
RF70-200 4L IS USM：To be determined（未定）
RF75-300 4-5.6：To be determined（未定）
RF85 1.2L USM：TBA（後日発表）
RF85 1.2L USM DS：To be determined（未定）
RF85 F1.4 L VCM：To be determined（未定）
RF85 2 Macro IS STM：Undecided（未決定）
RF100 2.8L Macro IS USM：TBA（後日発表）
RF100-300 2.8 L IS USM：To be determined（未定）
RF100-400 5.6-8 IS USM：To be determined（未定）
RF100-500 4.5-7.1 L IS USM：To be determined（未定）
RF135 F1.8 L IS USM：To be determined（未定）
RF200-800 6.3-9 IS USM：To be determined（未定）
RF400 2.8L IS USM：TBA（後日発表）
RF600 4L IS USM：To be determined（未定）
RF600 11 IS STM：To be determined（未定）
RF800 F5.6 L IS USM：To be determined（未定）
RF800 11 IS STM：TBA（後日発表）
RF1200 F8 L IS USM：To be determined（未定）
RF-S3.9 F3.5 STM DUAL FISHEYE：To be determined（未定）
RF-S7.8 4 STM DUAL：To be determined（未定）
RF-S10-18 4.5-6.3 IS STM：To be determined（未定）
RF-S14-30 4-6.3 IS STM PZ：To be determined（未定）
RF-S18-45 F4.5-6.3 IS STM：To be determined（未定）
RF-S18-150 F3.5-6.3 IS STM：To be determined（未定）
RF-S55-210 5-7.1 IS STM
EXT RF1.4X：To be determined（未定）
EXT RF2X：To be determined（未定）
- カメラボディに関しては、サードパーティによる修理の選択肢はそれほど多くない。シャッターユニットやイメージセンサーといった部品の供給は、レンズの部品に比べてはるかにはやく底をついてしまうだろう。
もし私が今日、中古のデジタル一眼レフを買うとしたら、ラインナップの中でもハイエンドなモデルを検討する。1シリーズや5シリーズのようなカメラであれば、これから先も長きにわたって「頼れる相棒」として活躍してくれるはずだ。
一方でレンズに関しては、いくら費用をかける気があるか次第で、世界中のどこかに必ず直せる人がいるものだ。ほんの数年前まで、アメリカのミシガン州には「EF50mm F1.0L USM」や「EF200mm F1.8L USM」のフォーカスモーターをリビルドできるサービスセンターが存在していた。決して安くもなければ、時間もかったが。
EFマウント製品に関してはあと数年で修理対応が終了するカメラやレンズも多いようですが、発売からの経過年数を考えると、部品も無くなるでしょうし、これは仕方のないところですね。ただ、一部の6D II、5D IV、1D X IIIなどの一眼レフはまだ修理対応の終了日は未定ということなので、今から中古を購入してもかなり長い間現役で使えそうです。
EF-Mマウント製品はそれほど年数が経っているという印象はありませんが、修理対応の終了日が決定しているものも多いので、長く使いたい場合は注意が必要ですね。RFマウント製品では、RP（Gold）が今年の6月とあと半年しかないのが気になるところです。
☆KEN☆
この一覧表を新年早々に発表したのは、毎年の恒例かも知れませんが、7D MarkⅡが来年1月までしか対応しなくなると言う所が一番衝撃的では無いでしょうか？
実質的に後継モデルが出ていないので、未だに多くのユーザーが使用しているので今年発売されるであろうR7 MarkⅡが本当の意味での後継モデルになるか注目ですね。
rocky
こういう情報はあまり自分では調べないので、このように記事にして頂くととても有り難いです。リストを見ると、お気に入りの機材もやがて買い替えないといけないんだなと少し切なくなりますが、企業の事情もあり仕方がない事なのですね。
カメオ
手持ちのレンズも期限が近づいてるものが2つありますね…。下取りの最優先候補にしておきます。
たろいも
EOS RP のゴールドがブラックと違って今年の6月？
中身は同じだから外装のゴールド部品の問題と言うことですね