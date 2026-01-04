キヤノン製品の修理対応期間のリスト

キヤノンジャパンは、キヤノン製カメラおよびレンズの公式サポート終了時期（修理対応期間）のスケジュールを更新した。これは、特に中古市場で型落ちの機材を購入しようと考えている人にとって非常に有益な情報だ。今なお多くのEFマウントユーザーが存在しており、この情報は購入の意思決定を左右することになるだろう。



リストに記載されている日付は、「キヤノンが部品の在庫を保証できなくなり、自社のサービスセンターでの修理受付を終了する日」を指している。ただし、メーカー認定のサードパーティ修理センターであれば、引き続き部品を調達して修理を受け付けてくれる場合がある。また、メーカー非正規の修理業者という選択肢も存在する。



もし以下のリストに使っているカメラやレンズが載っていない場合、それは公式のサポート期間がすでに終了していることを意味している。



リストに「TBA（後日発表）」、「To be determined（未定）」、「undecided（未決定）」といった言葉が使われているのが目につくが、現時点では、これらの表記の違いと、次にどの製品がリストに追加されるかの相関関係までは把握できていない。



ただ一般的には、今後リストに加わるハイエンド機材（Lレンズなど）については、少なくとも2029年以降までは修理が可能であると考えて間違いなさそうだ。



