キヤノンが2月4日に「RF14mm F1.4 L VCM」を発表？

Canon Rumorsに、キヤノンの新しい超広角単焦点レンズ「RF14mm F1.4 L VCM」に関する噂が掲載されています。

･The Canon RF 14mm F1.4L VCM is Right Around the Corner

RF14mm F1.4L VCMの登場はすぐそこまで来ている。以前から、さらに2本のVCMレンズが登場間近であると言及してきた。そのうちの1本はRF20mm F1.4L VCMよりも広角なモデルであり、もう1本はRF85mm F1.4L VCMよりも望遠のモデルだ。どうやら、広角レンズの方が先に登場することになりそうだ。



発表は2026年2月4日に行われると予想される。来週キヤノンが発表するのは、これだけではないだろう。私は、同時に登場する可能性がある2本目のレンズについても確認したいと考えているが、もし噂が事実なら、2本目のレンズは驚くようなものになるはずだ。



RF14mm F1.4L VCM：これは、現在のVCM L単焦点レンズ5本のラインナップとほぼ同じサイズになるのだろうか？ 私は9月の時点で、このレンズは14mm F2 L VCMになると聞かされていたが、実際にはそうではないようだ。これはすごいレンズになるだろう。このレンズが夜空をどのように描き出すのか、多くの天体写真家たちが固唾を飲んで見守っているに違いない。



数週間前に述べた特許には2つの実施例が含まれており、そのうちの1つが来週発表されるレンズのものだと推測している。実施例の図面から分かるように、これは小さなパッケージに非常に多くのレンズが詰め込まれた極めて複雑なレンズになるだろう。

以前からキヤノンからVCMシリーズの超広角レンズが登場すると噂されていましたが、大口径の14mmになるようですね。14mm F1.4というスペックで、これまでのVCMシリーズと同様の大きさ重さを維持できるのか気になるところです。このレンズは星景写真を撮っている方には待望のレンズになりそうですね。