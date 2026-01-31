キヤノンは旺盛な需要に応えるためにコンパクトカメラの更なる増産を計画中

キヤノンが2025年12月期 第4四半期の決算を発表しています。

･決算短信・説明会資料

イメージング<カメラ>：レンズ交換式カメラの市場規模は、若年層を中心とした新規ユーザーが増加したことに加え、各社が新製品を発売したことで2025年は前年を30万台上回る670万台となり、2026年はさらに10万台増の680万台を想定している。



第4四半期は11月に発売したフルサイズミラーレスカメラの新製品「EOSR6 Mark III」が好評で売上を伸ばし、好調なエントリー機も商戦期に販売を増やしました。需要が旺盛なコンパクトカメラは、さらなる増産による供給量の増加で売上を前年から倍増させ、カメラ全体としては二桁増収となり、年間では8％売上を伸ばした。



2026年も若者を中心とした新しいカメラユーザーの増加が続くと想定されることから、エントリー機の「EOS R50」、「EOS R100」に加え、動画撮影を重視した「EOS R50V」も引き続き伸ばしていく。フルサイズ機は新製品「EOS R6 Mark III」を中心に販売数量を増やし、レンズについてもカメラの順調な販売を受け、拡充されたラインアップをもとに拡販を進めていく。コンパクトカメラについては、バックオーダーが続く旺盛な需要に応えるための増産を計画しており、売上をさらに大きく伸ばし、カメラとしては年間で2025年と同様の8％の増収を目指していく。

キヤノンのイメージング事業の第4四半期は売上、営業利益ともに対前年で大幅に増えており、好調と言ってよさそうですね。1年間のカメラの販売台数も30万台増となっており、縮小が続いていたカメラ市場が今後は拡大に転じるのか興味深いところです。

また、コンパクトカメラの売上は前年から倍増しており、今後、更に増産を計画しているということなので、コンパクトカメラは最近のブームでかなりの勢いで伸びているのは間違いなさそうです。次の増産でバックオーダーの解消を期待したいところです。