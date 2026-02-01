キヤノンが2月4日に魚眼ズーム「RF7-14mm F2.8-3.5」と新型カメラを発表？

Canon Rumorsに、キヤノンの新しい魚眼ズームに関する噂が掲載されています。

･A Canon RF 7-14mm f/2.8-3.5 Fisheye Zoom is Coming Soon

今週、キヤノンは2本の新しいレンズを発表する予定だ。それは「RF14mm F1.4L VCM」と魚眼ズームの「RF7-14mm F2.8-3.5」だ。Lレンズの単焦点については以前から把握していたが、新しい魚眼ズームは我々にとっても初耳だ。



EFレンズの時代には「EF8-15mm F4 L USM」が存在し、これは非常に楽しいレンズだった。それはフルサイズでは8mmで円周魚眼となり、APS-Cでは標準的な魚眼（対角魚眼）として機能したからだ。新しいRF版もおそらく同様に動作するだろう。7mmでは円周魚眼となり、14mmでは標準的な（対角魚眼の）視野角となる。



現時点で確認できていないのは、これがLレンズであるかどうかだが、私はLレンズになると考えている。RFマウント向けにこれ以外の魚眼ズームが登場するとは考えにくいからだ。AFモーターのタイプも確認できていない。USMレンズである必要はないと考えており、RF10-20mm F4L STMのようにSTMである可能性が高いが、あるいは以前から登場が噂されていた初のVCMズームレンズになるかもしれない。



正式発表は2026年2月4日に予定されており、詳細が判明するまで長く待つ必要はないだろう。価格設定については、もしLレンズであれば、かなり高価になる可能性がある。EF8-15mm F4L USMは発売時に約1,500ドルで、現在は1,299ドルで販売されている。一方、RF10-20mm F4 L STMの現在の価格は2,399米ドルだ。



さらなる情報：前述の2本のレンズと共にカメラが発表される予定だが、それはEOS R7 Mark IIではない。また、EOS R3 Mark IIの夢が開発発表という形で実現するかどうかも注目される。なお、今回登場する新型カメラはEOS R関連ではないとのことだ。

キヤノンが2本の広角レンズを発表すると噂されていましたが、2本目のレンズは魚眼ズームのRF7-14mm F2.8-3.5でほぼ確定したようです。このレンズがF値一定ではありませんが、Canon RumorsはLレンズになると考えているようですね。

新型カメラに関しては詳細は不明ですが、EOS Rではないと述べられているので、コンパクトカメラでしょうか。