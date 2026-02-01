キヤノンが2月4日に魚眼ズーム「RF7-14mm F2.8-3.5」と新型カメラを発表？

Canon Rumorsに、キヤノンの新しい魚眼ズームに関する噂が掲載されています。
･A Canon RF 7-14mm f/2.8-3.5 Fisheye Zoom is Coming Soon
- 今週、キヤノンは2本の新しいレンズを発表する予定だ。それは「RF14mm F1.4L VCM」と魚眼ズームの「RF7-14mm F2.8-3.5」だ。Lレンズの単焦点については以前から把握していたが、新しい魚眼ズームは我々にとっても初耳だ。
EFレンズの時代には「EF8-15mm F4 L USM」が存在し、これは非常に楽しいレンズだった。それはフルサイズでは8mmで円周魚眼となり、APS-Cでは標準的な魚眼（対角魚眼）として機能したからだ。新しいRF版もおそらく同様に動作するだろう。7mmでは円周魚眼となり、14mmでは標準的な（対角魚眼の）視野角となる。
現時点で確認できていないのは、これがLレンズであるかどうかだが、私はLレンズになると考えている。RFマウント向けにこれ以外の魚眼ズームが登場するとは考えにくいからだ。AFモーターのタイプも確認できていない。USMレンズである必要はないと考えており、RF10-20mm F4L STMのようにSTMである可能性が高いが、あるいは以前から登場が噂されていた初のVCMズームレンズになるかもしれない。
正式発表は2026年2月4日に予定されており、詳細が判明するまで長く待つ必要はないだろう。価格設定については、もしLレンズであれば、かなり高価になる可能性がある。EF8-15mm F4L USMは発売時に約1,500ドルで、現在は1,299ドルで販売されている。一方、RF10-20mm F4 L STMの現在の価格は2,399米ドルだ。
さらなる情報：前述の2本のレンズと共にカメラが発表される予定だが、それはEOS R7 Mark IIではない。また、EOS R3 Mark IIの夢が開発発表という形で実現するかどうかも注目される。なお、今回登場する新型カメラはEOS R関連ではないとのことだ。
キヤノンが2本の広角レンズを発表すると噂されていましたが、2本目のレンズは魚眼ズームのRF7-14mm F2.8-3.5でほぼ確定したようです。このレンズがF値一定ではありませんが、Canon RumorsはLレンズになると考えているようですね。
新型カメラに関しては詳細は不明ですが、EOS Rではないと述べられているので、コンパクトカメラでしょうか。
シタラ
EF8-15FEは、私がEFマウントにする事を決めたレンズでした。
風景から花の撮影迄万能です。今も大事にしています。
そのRF版という事で期待しますが、10-20mmの様に30万超えとなるとなかなか買えないですね。
撮り人知らず
ニコンのAF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E EDの対抗ですね。これより明るいのが魅力的です。F値一定は設計上難しいのでしょうか。ユーザーは限られるのでしょうが、やっぱりラインナップに魚眼レンズがないと寂しいです。Zマウントにも欲しいのが本音です。
hui
EFマウントの8-15mm魚眼ズーム登場時は業界をアッと驚かせてくれました
50MPをキッチリと解像する名玉でしたが新型で驚きの再来に期待です