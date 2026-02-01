キヤノンが「PowerShot G7 X Mark III」のLimited Editionを発表？

Canon Rumorsに、PowerShotのリミテッドエディションに関する噂が掲載されています。

･Canon to announce a "Limited Edition" PowerShot G7 X Mark III This Week?

キヤノン、今週「限定版」のPowerShot G7 X Mark IIIを発表か？ これは私が長い間聞いた中で最も奇妙なことの一つである。どうやらキヤノンは「限定版（Limited Edition）」のPowerShot G7 X Mark IIIを発表するようである。一回限りの生産で終了するという点以外に、何がこのモデルを「限定」たらしめるのだろうか。



AE-1へのオマージュだろうか？ 新しい塗装やグリップ素材以外に、私は何も思いつかない。レンズやイメージセンサーなどの仕様を変更するとは思えない。今年で発売50周年を迎えるAE-1への、何らかのオマージュになるのかもしれない。



キヤノンは長年にわたり、様々なカメラで限定色のモデルを展開してきたが、それらは通常、日本市場向けであった。今回のモデルは北米にも導入されるようだ。



モノクロ版はどうだろうか。それはなかなかクールだろう。私は「手頃な」モノクロカメラが欲しい。あるいは、完全にハッセルブラッド・ルナのような路線で行くのだろうか。

1つ前の記事で取り上げたCanon Rumorsの噂で、「キヤノンがEOS Rではない新型カメラを発表する」と述べられていましたが、どうやらPowerShot G7 X Mark IIIのLimited Editionことだったようですね。このカメラの詳細は不明ですが、ボディカラーや外装テクスチャなどを若干いじった程度のものになるのか、それとも標準モデルからデザインや中身も変更されるのかが気になるところです。

AE-1の50周年記念モデルをPowerShot G7X IIIベースで出すのは少し無理があるような気がするので、記念モデルは別のRFマウント機の企画でやって欲しいですね。

なお、元記事の金色のG7X IIIはイメージ画像で本物のリーク画像ではないのでご注意ください。