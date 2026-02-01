ヨドバシの1月上期のランキングで「EOS R5 Mark II」が1年ぶりに首位に返り咲き、「α7V」はランク外に

CAPA CAMERA WEBに、1月上期のレンズ交換式カメラの売上トップ10が掲載されています。

2026年最初の一眼カメラ売れ筋トップ10！「EOS R5 Mark II」が1年ぶりに首位奪還

  • データ集計期間 : 2026年1月1日～15日

    第1位　キヤノン EOS R5 Mark II ボディ
    第2位　ニコン Z5II ボディ
    第3位　ソニー α7C II ズームレンズキット
    第4位　ソニー α7C II ボディ
    第5位　キヤノン EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット
    第6位　キヤノン EOS R6 Mark III ボディ
    第7位　ニコン Z50II ダブルズームキット
    第8位　オリンパス PEN E-P7 EZ ダブルズームキット
    第9位　キヤノン EOS R6 Mark II ボディ
    第10位　ソニー VLOGCAM ZV-E10 II ダブルズームレンズキット

  • 2026年最初の一眼ランキングは、キヤノン「EOS R5 Mark II」ボディが制した。昨年の最高位は2位だったため、1位には2024年12月下期以来、約1年ぶりの返り咲きとなった。キャッシュバックキャンペーンの効果もあったと考えられる。
  • 今回はキヤノン4機種、ソニー2機種3モデル、ニコン2機種、オリンパス1機種がランクイン。前回、首位発進を決めたソニー「α7 V」ボディはランク外へ。

　

EOS R5 Mark IIは発売から少し時間が経っていますが、最近は非常によく売れているようで、ついに首位に返り咲きました。一方でEOS R6 Mark IIIは、最近発売された製品の割りにはEOS R5 Mark IIほどの勢いがないのが気になるところです。

ソニーはα7CIIは引き続き人気を維持していますが、前回、初登場1位だったα7Vが早くもランク外になってしまったのが気になるところです。現在、α7Vの在庫はあるので、集計期間中の一時的な在庫切れでしょうか。