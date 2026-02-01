ヨドバシの1月上期のランキングで「EOS R5 Mark II」が1年ぶりに首位に返り咲き、「α7V」はランク外に

CAPA CAMERA WEBに、1月上期のレンズ交換式カメラの売上トップ10が掲載されています。

･2026年最初の一眼カメラ売れ筋トップ10！「EOS R5 Mark II」が1年ぶりに首位奪還

データ集計期間 : 2026年1月1日～15日



第1位 キヤノン EOS R5 Mark II ボディ

第2位 ニコン Z5II ボディ

第3位 ソニー α7C II ズームレンズキット

第4位 ソニー α7C II ボディ

第5位 キヤノン EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット

第6位 キヤノン EOS R6 Mark III ボディ

第7位 ニコン Z50II ダブルズームキット

第8位 オリンパス PEN E-P7 EZ ダブルズームキット

第9位 キヤノン EOS R6 Mark II ボディ

第10位 ソニー VLOGCAM ZV-E10 II ダブルズームレンズキット





第1位 キヤノン EOS R5 Mark II ボディ 第2位 ニコン Z5II ボディ 第3位 ソニー α7C II ズームレンズキット 第4位 ソニー α7C II ボディ 第5位 キヤノン EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット 第6位 キヤノン EOS R6 Mark III ボディ 第7位 ニコン Z50II ダブルズームキット 第8位 オリンパス PEN E-P7 EZ ダブルズームキット 第9位 キヤノン EOS R6 Mark II ボディ 第10位 ソニー VLOGCAM ZV-E10 II ダブルズームレンズキット 2026年最初の一眼ランキングは、キヤノン「EOS R5 Mark II」ボディが制した。昨年の最高位は2位だったため、1位には2024年12月下期以来、約1年ぶりの返り咲きとなった。キャッシュバックキャンペーンの効果もあったと考えられる。

今回はキヤノン4機種、ソニー2機種3モデル、ニコン2機種、オリンパス1機種がランクイン。前回、首位発進を決めたソニー「α7 V」ボディはランク外へ。

EOS R5 Mark IIは発売から少し時間が経っていますが、最近は非常によく売れているようで、ついに首位に返り咲きました。一方でEOS R6 Mark IIIは、最近発売された製品の割りにはEOS R5 Mark IIほどの勢いがないのが気になるところです。

ソニーはα7CIIは引き続き人気を維持していますが、前回、初登場1位だったα7Vが早くもランク外になってしまったのが気になるところです。現在、α7Vの在庫はあるので、集計期間中の一時的な在庫切れでしょうか。