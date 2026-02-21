シグマが「50-100mm F1.8 DC HSM」の後継レンズを発表？

SonyAlpharumorsに、シグマの新しい大口径望遠ズームに関する噂が掲載されています。

･Is Sigma going to announce a sort of mirrorless version of the epic 50-100mm f/1.8 lens?

新しい情報筋から、2月26日に発表される可能性のあるシグマの新しいレンズに関する未確認の噂を聞いた。これは、APS-C用の50-100mm F1.8の後継機だ。情報筋によると、新レンズのスペックは完全に同じではないとのことだ。



これは現行のシグマ17-40mm F1.8 DC Artレンズとの相性が抜群のレンズとなるだろう。今のところ確認できているのは、来週、新しい 35mm F1.4 II とAPS-C用の35mm F1.4（※15mm F1.4の間違い？） が発表されるということだけだ。

SARのシグマが発表する可能性のある新製品リストにはズームレンズが含まれていましたが、今回噂されている50-100mm F1.8の後継機が、そのズームレンズなのかもしれませんね。この他に噂されているのが85mm F1.2なので、CP+のシグマの新製品はいずれも大口径のレンズになりそうです。