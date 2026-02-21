「PENTAX K-3 Mark III Monochrome」がディスコンに

Pentax & Ricoh Rumorsに、ペンタックスのモノクロ専用の一眼レフ「K-3 Mark III Monochrome」がディスコンになっているという情報が掲載されています。

･The Pentax K-3 Mark III Monochrome camera is listed as discontinued at B&H

PENTAX K-3 Mark III MonochromeがB&H Photoで販売終了となっている。このカメラは3年前の2023年4月に発売された。

昨年K-3 Mark IIIのディスコン後も販売が続けられていたK-3 III Monochromeですが、通常モデルから約1年遅れてディスコンになったようですね。日本の販売店ではまだ在庫があるので、新品で入手したい方は急いだ方がよさそうです。

これでK-3シリーズはラインナップから無くなり、APS-Cの一眼レフはKFのみになりましたが、K-3シリーズの新モデルが登場するのかどうか気になるところです。